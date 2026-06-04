Объем выдачи автокредитов в Нижегородской области увеличился на 16,5%

Объем выдачи автокредитов в Нижегородской области в январе-апреле 2026 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,5% — до 11,4 млрд руб. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В целом по России объем выдачи вырос на четверть и составил 443,2 млрд руб. Наибольший объем выдачи зафиксирован в Москве и Московской области (44,6 млрд и 34,3 млрд руб.), а также в Санкт-Петербурге (25,8 млрд руб.) и Татарстане (20,8 млрд руб.).

Тем не менее выдача автокредитов остается на довольно низком уровне, несмотря на некоторое оживление в начале 2026 года, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Из-за недавнего повышения утильсбора, высоких процентных ставок и роста цен на автомобили спрос на автокредиты невысок. «Кроме того, аппетит к риску со стороны банков находится на низком уровне на фоне жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Банки повышают требования к качеству кредитных историй граждан, тем самым снижая риски просрочек в будущем», — добавил господин Волков.

Как писал «Ъ-Приволжье», в первом квартале объем выдачи автокредитов в Нижегородской области увеличился на 12,2% — до 7,6 млрд руб.

Владимир Зубарев