Уфимская компания за 45 млн рублей отремонтирует мост в Караидельском районе

Управление дорожного хозяйства Башкирии (УДХ РБ) подписало с ООО «Мостдорстрой» контракт стоимостью 45 млн руб. на ремонт моста через реку Байки в Караидельском районе. По данным сайта госзакупок, начальная цена контракта составляла около 48,4 млн руб. На участие в конкурсе подала заявку еще одна компания, предложившая свои услуги за 41,1 млн руб.

22-метровый мост находится на дороге Байкибашево — Тегерменево. Подрядчик должен обустроить подходы к мосту, обновить опоры, пролеты, проезжую часть и подходы к переправе.

Ремонт продлится до конца года.

ООО «Мостдорстрой» зарегистрировано в 2017 году. Владельцем предприятия является Корюн Аракелян. Портфель контрактов компании с УДХ РБ составляет более 897 млн руб. «Мостдорстрой», в частности, ремонтировал мост через Дему в Давлекановском районе за 290,5 млн руб. В прошлом году выручка организации составила 215,7 млн руб., чистая прибыль — 397 тыс. руб.

Идэль Гумеров