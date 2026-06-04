На ПМЭФ подписано соглашение с MGC GROUP о новом производстве в Ульяновске

Соглашение о намерениях подписано в рамках ПМЭФ-2026 между правительством Ульяновской области, корпорацией развития и холдингом MGC GROUP, сообщила пресс-служба правительства Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Отмечается, что проект MGC GROUP предполагает запуск производства пиропатронов для подушек безопасности водителя, переднего пассажира и боковых подушек. Предполагаемый общий объем инвестиций в проект — более 570 млн руб. На новом предприятии планируется создать около 40 рабочих мест. Как пояснил губернатор региона Алексей Русских, для нового производства предполагается строительство производственного корпуса площадью 1,3 тыс. кв. м в ульяновском индустриальном парке «Заволжье». Инвестпроект будет профинансирован за счет льготного займа, предоставленного Фондом развития промышленности по программе «Автокомпоненты». Средства направят на приобретение оборудования.

Гендиректор MGC GROUP Павел Середа отметил, что открытие этого завода — «вклад холдинга в повышение технологического суверенитета автопрома России».

По словам губернатора, сейчас совместно с Минэкономразвития России облправительство занимается созданием на базе индустриального парка «Заволжье» экономической зоны промышленно-производственного типа, и «MGC GROUP имеет все шансы стать ее первым резидентом».

Особые экономические зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) — это территории с особым юридическим статусом, на которых действует льготный режим предпринимательской деятельности и созданы условия для развития производственной деятельности. Резидентам ОЭЗ ППТ, как правило, обеспечиваются налоговые льготы и преференции, таможенные льготы, упрощенное администрирование и сопровождение проектов, за счет государства обеспечивается инфраструктура территории.

MGC GROUP (ООО «Эм джи си груп» — один из крупнейших российских консолидаторов автокомпонентных активов иностранных компаний, прекративших деятельность в России после начала СВО. В 2023-2024 годах холдинг приобрел российские заводы канадской автокомпонентной группы Magna в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, ульяновский завод ООО «Джойсон сейфти системс Рус» (в прошлом — ООО «Таката Петри Рус», рулевые системы, ремни, подушки безопасности). В конце 2025 г. портфель активов MGC Group пополнился предприятиями по выпуску элементов интерьера для автомобилей в Ленинградской области и Поволжье, ранее принадлежавшими испанской Grupo Antolin. Всего, по данным Kartoteka.ru, холдинг является учредителем 13 компаний в сфере автокомпонентов. 99,9% холдинга принадлежит Ольге Савельевой. В 2012 году компания называлась ООО «Делонж», в 2021 году переименована в ООО «Е-Мобиль», и только после начала консолидации активов потом сменила название на сегодняшнее. Гендиректор холдинга Павел Середа в прошлом работал гендиректором Горьковского автозавода, директором по развитию группы «ГАЗ».

Сергей Титов, Ульяновск