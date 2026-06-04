По итогам прошлого года товарооборот Татарстана и Красноярского края составил 14,5 млрд руб. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым в рамках Петербургского международного экономического форума, передает пресс-служба раиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарооборот Татарстана и Красноярского края достиг 14,5 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Товарооборот Татарстана и Красноярского края достиг 14,5 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Минниханов отметил, что текущие показатели не соответствуют потенциалу регионов. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сферах промышленности, предпринимательства, образования, науки, культуры и туризма.

Глава Татарстана также поблагодарил руководство Красноярского края за поддержку татар в регионе. По словам господина Котюкова, татары входят в число крупнейших национальностей края.

По итогам встречи стороны подписали план мероприятий на 2026–2028 годы по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что главы Татарстана и Новгородской области подписали документ о сотрудничестве на 2026–2028 годы.

Анна Кайдалова