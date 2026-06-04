Курс доллара. Прогноз на 4–5 июня

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Объемы могут оказаться недостаточными для формирования устойчивого тренда на ослабление рубля Во второй половине недели динамика основных мировых валют, вероятно, стабилизируется вблизи текущих уровней. Это будет обусловлено анализом инвесторами объемов покупок валюты в рамках бюджетного правила в июне — данные были опубликованы в среду. По нашей оценке, указанные объемы могут оказаться недостаточными для формирования устойчивого тренда на ослабление рубля. В краткосрочной перспективе это способно ограничить спекулятивный спрос на иностранную валюту. Кроме того, часть участников торгов могут приступить к фиксации прибыли по краткосрочным длинным позициям в отношении юаня и доллара. Этот фактор также будет сдерживать дальнейший рост котировок основных мировых валют. В результате в ближайшие торговые сессии курс юаня, предположительно, останется в диапазоне 10,5–11 руб., а курс доллара — в диапазоне 71–75 руб. с тенденцией к приближению к верхней границе соответствующих диапазонов.

Илья Федоров,

главный экономист В ближайшие дни курс доллара может установиться в верхней части диапазона 73–75 руб./$ Заявленный Минфином объем покупок валюты в июне в рамках бюджетного правила проходит по нижней границе наших ожиданий. Прирост относительно мая будет порядка 100 млрд руб. Ежедневные чистые покупки, с учетом операций ЦБ по зеркалированию инвестиций из ФНБ, вырастут в четыре раза по сравнению с предыдущим периодом. В ближайшие дни курс доллара может установиться в верхней части диапазона 73–75 руб./$, и где-то у 75 руб./$ может быть найдено временное равновесие. Снижение предложения валюты в июле после завершения операций зеркалирования расходов из ФНБ сдвинет курс еще на пару рублей вверх. Тем не менее продажи валюты в июле под уплату налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья будут повышенными, и волатильность курса в июле может оказаться высокой.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Значительно более важными факторами для валютного рынка остаются ситуация на Ближнем Востоке С 5 июня суммарные ежедневные покупки юаней и золота Минфином и Банком России вырастут с 1,2 млрд до 5,3 млрд руб. Объем операций в целом соответствует ожиданиям и близок к нижней границе консенсуса аналитиков. Укрепление рубля, случившееся сразу после публикации информационного сообщения Минфина, было временным эпизодом, после которого рубль возобновил ослабление. Значительно более важными факторами для валютного рынка остаются ситуация на Ближнем Востоке и уровень цен на нефть, а также динамика импорта и финансовых операций. В базовом сценарии предполагаем, что цены на нефть Brent в июне составят около $95 за баррель, курс доллара — 70–75 руб./$, юаня — 10,3–11,1 руб./CNY.