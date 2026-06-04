В Уфе не выявили превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе

4 июня в Центр обработки вызовов системы -112 позвонили уфимцы с жалобами на химический запах, сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС. В сообщении не уточняется, в каком районе города горожане чувствовали запах химикатов.

Передвижная лаборатория химико-радиометрического центра Службы обеспечения мероприятий гражданской защиты госкомитета замерила качество атмосферного воздуха и не обнаружила предельно допустимых концентраций опасных веществ, заявили в госкомитете.

Майя Иванова