Медведя заметили вблизи Салехарда

Недалеко от Салехарда заметили медведя, передает департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Он бегал по берегу реки Полуй у Монашкиного острова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сотрудники службы по охране биоресурсов ЯНАО осмотрели территорию. В дальнейшем специалисты будут проводить мониторинг места.

В департаменте отметили, что обычно медведи избегают встреч с человеком. При обнаружении животного близ города нужно позвонить на номер 112. Медведя не нужно преследовать, также не надо подкармливать его из машины — это приучает их к людям и провоцирует на агрессию. На трассе нужно просто пропустить его.

Ирина Пичурина