Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Медведя заметили вблизи Салехарда

Недалеко от Салехарда заметили медведя, передает департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Он бегал по берегу реки Полуй у Монашкиного острова.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сотрудники службы по охране биоресурсов ЯНАО осмотрели территорию. В дальнейшем специалисты будут проводить мониторинг места.

В департаменте отметили, что обычно медведи избегают встреч с человеком. При обнаружении животного близ города нужно позвонить на номер 112. Медведя не нужно преследовать, также не надо подкармливать его из машины — это приучает их к людям и провоцирует на агрессию. На трассе нужно просто пропустить его.

Ирина Пичурина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд