Медведя заметили вблизи Салехарда
Недалеко от Салехарда заметили медведя, передает департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Он бегал по берегу реки Полуй у Монашкиного острова.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Сотрудники службы по охране биоресурсов ЯНАО осмотрели территорию. В дальнейшем специалисты будут проводить мониторинг места.
В департаменте отметили, что обычно медведи избегают встреч с человеком. При обнаружении животного близ города нужно позвонить на номер 112. Медведя не нужно преследовать, также не надо подкармливать его из машины — это приучает их к людям и провоцирует на агрессию. На трассе нужно просто пропустить его.