По итогам прошлого года товарооборот Татарстана и Новгородской области составил 1,2 млрд руб. Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с губернатором Новгородской области Александром Дроновым в рамках Петербургского международного экономического форума, передает пресс-служба раиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарооборот Татарстана и Новгородской области составил 1,2 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Товарооборот Татарстана и Новгородской области составил 1,2 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Господин Минниханов отметил, что текущие показатели не отражают экономический потенциал двух регионов, и заявил о заинтересованности в наращивании сотрудничества.

Стороны также обсудили развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новгородская». Консультативную помощь при ее создании оказывала ОЭЗ «Алабуга». По словам господина Дронова, за пять лет объем инвестиций в новгородскую ОЭЗ превысил 130 млрд руб.

По итогам встречи стороны подписали план мероприятий на 2026–2028 годы по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Анна Кайдалова