Чаяния и отчаяние Чаморро

Год назад, 14 июня 2025 года, скончалась Виолета Барриос Торрес де Чаморро, президент Никарагуа с 1990 по 1997 год. Она была пятым по счету президентом страны с такой фамилией. За прошедшие два столетия члены клана Чаморро устраивали государственные перевороты, сидели в тюрьме, эмигрировали, не раз приходили к власти или, потеряв ее, уходили в оппозицию очередному правящему режиму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 25 апреля 1990 года. Даниэль Ортега (справа, аплодирует) только что передал Виолете Чаморро символ президентской власти — президентскую ленту в цветах национального флага Никарагуа

Фото: John Hopper / AP 25 апреля 1990 года. Даниэль Ортега (справа, аплодирует) только что передал Виолете Чаморро символ президентской власти — президентскую ленту в цветах национального флага Никарагуа

Фото: John Hopper / AP

Текст: Алексей Алексеев

Первый Представители семьи Чаморро играют важную роль в политической жизни Никарагуа уже два века. Столько же, сколько существует страна. И Виолета Барриос де Чаморро принадлежала к этой одной из самых влиятельных политических семей страны, хоть и не по праву рождения. В 1821 году была провозглашена независимость Никарагуа от Испании, после чего страна вошла в состав Мексиканской империи, затем стала частью Федеративной Республики Центральной Америки, а в 1838-м вышла из состава федерации. Еще до обретения суверенитета, с лета 1824 года по январь 1825 года, Педро Хосе Чаморро Аргуэльо был членом правящей хунты, контролировавшей район Манагуа, современной столицы Никарагуа. Ожесточенную борьбу за власть в независимой Никарагуа десятилетиями вели две партии, идеологические позиции которых можно понять по их названиям,— Консервативная и Демократическая (с 1893 года — Либеральная). Первая представляла интересы олигархата города Гранада, вторая — олигархата города Леон. Консервативная партия Никарагуа была образована в 1851 году, продолжив традиции существовавшей с 1823-го Легитимистской партии. Одним из лидеров и основателей Легитимистской партии был Педро Хосе Чаморро Аргуэльо, его незаконнорожденный сын Хосе Фруто Чаморро Перес представлял партию в парламенте страны. В 1842 году Фруто Чаморро предпринял попытку вновь объединить центральноамериканские страны. Так возникла Конфедерация Центральной Америки (Сальвадор, Гватемала, Гондурас и Никарагуа). Чаморро занял пост верховного директора хунты Конфедерации. Но в 1844-м объединение развалилось после выхода Гватемалы из его состава. Чаморро продолжил политическую карьеру в суверенной Никарагуа и в 1853 году достиг пика в карьере, стал главой государства — Верховным директором. Им он пробыл 13 месяцев. За это время успел перенести столицу из Никарагуа в Гранаду, провести Конституционную ассамблею и в отсутствие политических соперников-демократов принять на ней новую конституцию. И вот Ассамблея спустя год с небольшим утвердила его в новой должности. Фруто Чаморро стал первым президентом Никарагуа. Возмущенные действиями консерваторов демократы создали в Леоне свое правительство и при поддержке властей Гондураса и Сальвадора начали войну. Армия леонцев под командованием генерала Максимо Хереса Теллерии осадила Гранаду. Президент Чаморро встал во главе вооруженных сил и возглавил оборону города. Гранаду удалось отстоять. Жизнь первого президента закончилась не самым героическим образом. 12 марта 1855 года он умер от дизентерии. Фруто Чаморро похоронен на историческом кладбище Гранады, как и еще пять президентов-консерваторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гробница первого президента независимой Никарагуа Хосе Фруто Чаморро Переса на кладбище в Гранаде

Фото: Epics / Getty Images Гробница первого президента независимой Никарагуа Хосе Фруто Чаморро Переса на кладбище в Гранаде

Фото: Epics / Getty Images

Отцы и дяди В год смерти Фруто Чаморро Гранада пала. Ее, как и большую часть страны, захватил американский авантюрист Уильям Уокер с группой наемников. Уокера позвали на помощь демократы из Леона. В июле 1856 года Уокер провозгласил себя президентом. В этой должности он пробыл меньше года, но проиграл войну коалиции армий соседних стран и американского флота, сдался в плен американцам, был выдан в Гондурас и там расстрелян. Но вернемся к Чаморро. Фруто Чаморро был бездетен. Но у него были сводные братья. Один из них, Педро Хоакин Чаморро и Альфаро, 1 марта 1875 года стал пятым президентом Никарагуа. В этой должности он пробыл четыре года. В настоящее время его помнят лишь благодаря тому, что он отказал 15-летнему поэту Рубену Дарио в государственной стипендии для обучения в Европе. Послушав его стихи, президент сказал: «Сын мой, если ты сейчас выступаешь против религии своих отцов и родины, что с тобой станет, когда ты поедешь в Европу и там узнаешь более плохие вещи?» Возможно, на отказ повлиял и тот факт, что Дарио был родом из Леона. В Европе Дарио так и не побывал, но стал первым латиноамериканцем — всемирно известным поэтом.

1 марта 1875 года стал пятым президентом Никарагуа. В этой должности он пробыл четыре года. В настоящее время его помнят лишь благодаря тому, что он отказал 15-летнему поэту Рубену Дарио в государственной стипендии для обучения в Европе. Послушав его стихи, президент сказал: «Сын мой, если ты сейчас выступаешь против религии своих отцов и родины, что с тобой станет, когда ты поедешь в Европу и там узнаешь более плохие вещи?» Возможно, на отказ повлиял и тот факт, что Дарио был родом из Леона. В Европе Дарио так и не побывал, но стал первым латиноамериканцем — всемирно известным поэтом. Другой сводный брат Фруто, Дионисио Чаморро Альфаро,подарил родной стране аж двух президентов — сына и внука. Внук, Эмилиано Чаморро Варгас, 32-й президент Никарагуа, занимал этот пост с 1 января 1917 года по 1 января 1921-го. До этого он был послом Никарагуа в США и в 1914 году заключил договор Брайана—Чаморро, по которому Соединенные Штаты получили право построить Никарагуанский канал, а затем эксплуатировать его. Договор был явно невыгодным для Никарагуа. Но канал, как известно, так и не был построен. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пятый президент Никарагуа Педро Хоакин Чаморро Альфаро

Фото: Автор неизвестен Пятый президент Никарагуа Педро Хоакин Чаморро Альфаро

Фото: Автор неизвестен 1 января 1921 года 33-м президентом Никарагуа стал Диего Мануэль Чаморро Боланьос, дядя Эмилиано и сын президента Педро Хоакина Чаморро. Он не дожил до конца своего президентского срока, скончавшись после продолжительной болезни 12 октября 1923-го. По конституции страну должен был возглавить вице-президент Бартоломе Мартинес Гонсалес. Но тот не мог сразу прибыть в столицу. В течение 15 дней обязанности президента исполнял министр внутренних дел Розендо Чаморро Ореамуно. В 1926 году Эмилиано Чаморро устроил успешный государственный переворот. Но США не признали его законным главой государства, и ему пришлось выйти в отставку. Его второй президентский срок официально не признается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 33-й президент Никарагуа Диего Мануэль Чаморро Боланьос

Фото: HUM Images / Universal Images Group / Getty Images 33-й президент Никарагуа Диего Мануэль Чаморро Боланьос

Фото: HUM Images / Universal Images Group / Getty Images

Газета — коллективный агитатор Практически все Чаморро, игравшие и играющие важную роль в жизни в последние 100 лет,— потомки по прямой линии Педро Хоакина Чаморро и Альфаро — внуки, правнуки и праправнуки. В 1932 году произошло событие, во многом определившее последующее влияние семьи Чаморро на политическую жизнь Никарагуа. Историк и писатель Педро Хоакин Чаморро Селайя (внук 22-го президента, племянник 33-го президента) купил газету La Prensa, находившуюся в сложной финансовой ситуации, и занял пост ее главного редактора. При нем газета стала рупором оппозиции в правление президента Хуана Баутисты Сакаса (Либеральная партия). В 1936 году глава Национальной гвардии Анастасио Сомоса Гарсия устроил переворот и отстранил от власти президента Сакасу (дядю своей жены). Диктатура семейства Сомоса продлилась 42 года. После убийства Анастасио Сомосы Гарсиа в 1956 году власть принял его старший сын Луис Анастасио Сомоса Дебайле. С 1967-го страной правил брат Луиса — Анастасио Сомоса Дебайле, известный под прозвищем Тачито («маленькое мусорное ведро»). За время семейной диктатуры Сомосы иногда назначали марионеточных президентов. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмилиано Чаморро Варгас правил Никарагуа дважды — первый раз как законно избранный президент, второй — как организатор государственного переворота

Фото: United States Library of Congress Эмилиано Чаморро Варгас правил Никарагуа дважды — первый раз как законно избранный президент, второй — как организатор государственного переворота

Фото: United States Library of Congress При Чаморро Селайе газета La Prensa не была ни особо влиятельной, ни финансово успешной. Оппозиционные идеи в газете высказывались осторожно. Тем не менее газету несколько раз закрывали. В одной из статей было написано, что отсутствие первой леди Сальвадоры Дейбале на католической процессии, на которой она обычно присутствовала, не умалило торжественности мероприятия. Эти слова были признаны неуважением к жене главы государства. В 1944 году газета была закрыта по обвинению в неуважении к матери диктатора — Хулии Гарсиа. Педро Чаморро уехал вместе с женой в Нью-Йорк и вернулся лишь в 1946-м, когда Сомоса разрешил возобновить печать газеты.

Арест за арестом В 1944 году студент первого курса юрфака Центрального Университета в Манагуа Педро Хоакин Чаморро Карденаль вступил в антисомосовскую организацию «Поколение 1944 года». После подавления властями студенческих демонстраций он был арестован и сослан в Мексику, где завершил юридическое образование. В 1948-м он вернулся в Никарагуа и занял место главного редактора семейной газеты. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец и главный редактор газеты La Prensa Педро Хоакин Чаморро Селайя с женой и сыном Педро, будущим главным редактором La Prensa

Фото: Instituto Nicaraguense de Cultura Hispanica Владелец и главный редактор газеты La Prensa Педро Хоакин Чаморро Селайя с женой и сыном Педро, будущим главным редактором La Prensa

Фото: Instituto Nicaraguense de Cultura Hispanica В 1949 году во время отпуска в департаменте Ривас он познакомился с Виолетой Барриос Торрес, дочерью богатого землевладельца и скотовода. Девушка недавно вернулась из США, не завершив высшего образования, в связи с болезнью и смертью отца. 8 декабря 1950 года Педро Хоакин и Виолета обвенчались. В 1952-м умер Педро Чаморро Селайя. Его сын стал не только главным редактором, но и владельцем газеты. И резко изменил ее направление. Редакционные статьи и журналистские расследования были подчинены главной цели — критике и разоблачению коррумпированного режима Сомосы. Газета стала и влиятельной, и очень популярной, и финансово успешной. Но за успех приходилось платить. За 30 лет (не считая вынужденных перерывов) на посту главного редактора Чаморро Карденаля арестовывали пять раз. 4 апреля 1954 года группа заговорщиков предприняла попытку убийства Анастасио Сомосы. Погибли двое и был ранен один член Национальной гвардии, но самого Сомосу кто-то предупредил о готовящемся покушении, он не пострадал. Сомоса обвинял в заговоре экс-президента Эмилиано Чаморро и власти Коста-Рики. Главный редактор La Prensa Чаморро Карденаль был арестован по подозрению в причастности к заговору. Военный трибунал приговорил Чаморро Карденаля к двум годам военной тюрьмы, но под давлением общественности его перевели под домашний арест. После убийства Анастасио Сомосы в 1956 году Чаморро опять арестовали, хотя он не имел к случившемуся никакого отношения. В тюрьме он провел год. Его пытали. В заключении он написал книгу «Estirpe Sangrienta: Los Somoza» («Кровавая династия: Сомосы») — о коррупции, государственном насилии, нарушениях прав человека в Никарагуа. Как СССР потерял Никарагуа, а Россия снова нашла В начале 1959 года Чаморро Карденаль отправился на Кубу, где встретился с недавно пришедшим к власти Фиделем Кастро. Никарагуанский оппозиционер попросил у кубинского революционера оружие и патроны, но не смог договориться. Тем не менее необходимое ему где-то удалось достать. В Коста-Рике группа из примерно 120 человек, в составе которой был Чаморро Карденаль, а также соратники экс-президента Эмилиано Чаморро (его четвероюродного дяди), прошла военную подготовку. В мае 1959 года повстанцы высадились с самолетов в двух районах Никарагуа. Их целью было поднять вооруженное восстание против правительства Луиса Сомосы Дебайле, чтобы заставить режим соблюдать конституцию и провести свободные выборы. Почти все участники этой авантюры или были убиты, или быстро сдались и были арестованы. Чаморро Карденаль был приговорен к 11 годам тюрьмы, но уже в 1960-м он и многие другие участники неудачного восстания были освобождены по амнистии. Свой тюремный опыт Чаморро Карденаль описал в книге «Diario de un Preso» («Дневник заключенного»). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Педро Хоакин Чаморро Карденаль (второй слева) слушает приговор — восемь лет тюрьмы

Фото: Francisco Rivas / La Prensa / AP Педро Хоакин Чаморро Карденаль (второй слева) слушает приговор — восемь лет тюрьмы

Фото: Francisco Rivas / La Prensa / AP На всеобщих выборах 1967 года Чаморро Корденаль и La Prensa поддержали Фернандо Агуэро Роча, кандидата от Национального союза оппозиции (Union Nacional Opositora, UNO). Незадолго до выборов, 22 января, UNO организовал массовую демонстрацию в Манагуа. По приказу Сомосы Национальная гвардия расстреляла демонстрантов, погибли более 500 человек. В тот же день группа оппозиционеров заперлась в отеле Gran Hotel и объявила заложниками постояльцев. Чаморро Карденаль писал об этих событиях так: «Я принимал в них участие, сначала пытаясь предотвратить массовое убийство, стремясь к мирному решению, которого можно было бы достичь посредством гражданского сопротивления, что было моим девизом, а затем ведя переговоры об освобождении тех, кто оказался заперт внутри Gran Hotel. Несмотря на обещание президента не применять репрессии, меня снова арестовали, и я провел 45 дней в тюрьме по обвинению в терроризме». На свободу он вышел уже после выборов, которые состоялись 5 февраля и были отмечены масштабными нарушениями и фальсификациями. Президентом страны был избран Тачито, третий из династии Сомоса. La Prensa продолжила борьбу с правящим режимом. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Педро Хоакин Чаморро Карденаль дает импровизированную пресс-конференцию после очередного ареста. 1967 год

Фото: AP Педро Хоакин Чаморро Карденаль дает импровизированную пресс-конференцию после очередного ареста. 1967 год

Фото: AP В 1974 году Анастасио Сомоса Дебайле переизбрался на очередной президентский срок и 1 декабря вступил в должность. 27 декабря группа повстанцев из Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО) атаковала особняк банкира и бывшего министра Хосе Марии «Чемы» Кастильо Куанта, где проходила рождественская вечеринка. Среди гостей были высокопоставленные госслужащие и иностранные дипломаты. Взяв заложников, сандинисты добились освобождения политзаключенных, в том числе будущего президента страны Даниэля Ортеги. Дебайле ответил на кризис с заложниками закрытием оппозиционных СМИ, включая La Prensa. В 1975 году Чаморро Карденаль получил анонимное сообщение о том, что глава государства хочет его убить. Автор сообщения присутствовал на встрече, где обсуждалась возможность похищения Чаморро Карденаля с последующим сбрасыванием с самолета в океан. Получив это предупреждение, Чаморро Карденаль написал президенту письмо, в котором были такие слова: «Я жду с чистой совестью и спокойной душой удара, который ты мне нанесешь». В сентябре 1977 года ограничения в отношении СМИ были отменены. La Prensa снова стала выходить.

Мученик 10 января 1978 года главный редактор La Prensa Чаморро Карденаль ехал на работу на своей зеленой Toyota. Его машину прижал к обочине другой автомобиль. Трое мужчин из него открыли огонь из автомата и двух винтовок. В Чаморро Карденаля попало 18 пуль, по дороге в больницу он скончался. Пресс-секретарь Сомосы Роджер Бермудес заявил, что правительство осуждает убийство и приказало приложить все усилия для поиска нападавших. В Манагуа вспыхнули беспорядки, в которых приняли участие около 30 тыс. человек. Участники уличных протестов поджигали автомобили и здания, принадлежащие семье Сомоса. Волнения перекинулись на другие районы страны. По призыву профсоюзов была объявлена общенациональная забастовка. На могиле Чаморро высилась гора венков и цветов. Работники кладбища не успевали закрашивать антиправительственные надписи, которые появлялись на разных поверхностях. По подозрению в причастности к убийству вскоре были арестованы четыре человека. Один из них, Сильвио Пенья Ривас, заявил в суде, что получил эквивалент $14 300 за убийство от гражданина Кубы и США Педро Рамоса Кироса, владельца компании по экспорту плазмы крови. Компания Рамоса была объектом журналистского расследования в La Prensa. Газета сообщала, что настоящим владельцем или совладельцем компании является Тачито Сомоса. Президент Сомоса это опровергал, но признавал, что здание компании и земля под этим зданием принадлежат ему (в ходе беспорядков постройка пострадала). Следствие не торопясь отрабатывало версию «плазмы». Через полгода после убийства посол США в Никарагуа на встрече с президентом Сомосой сообщил, что привлечение какого-либо международного эксперта могло бы помочь прояснить ситуацию и развеять недоверие. Посол также сказал, что эту идею поддержал Хавьер Чаморро, брат убитого. Сомоса ответил, что знает, кто убил Чаморро Карденаля, но понимает сомнения членов семьи убитого. Он также сказал, что после убийства его отца у него в течение нескольких лет тоже оставались сомнения по поводу обстоятельств случившегося. В стране было широко распространено мнение, что за убийством стоит сын главы государства — Анастасио Сомоса Портокарреро. На вопрос корреспондента американской радиосети Mutual Broadcasting System о возможной причастности властей к убийству Сомоса ответил: «Чаморро много раз был у меня в заключении, где мог лишиться жизни. Случившееся стало полной неожиданностью для меня и для всей Никарагуа». Суд над убийцами состоялся в 1981 году. Сильвио Пеньо Ривас и Доминго Асеведо Чавария были приговорены за убийство к 30 годам тюрьмы (в законодательстве Никарагуа нет смертной казни и пожизненного заключения) и трем годам за сговор с целью совершения убийства.

Гарольд Седено Флорес и Хуан Рамон Асеведо получили по 20 лет заключения за убийство и по полтора года за сговор с целью совершения убийства.

Умберто Консепсьон Мартинес, Пабло Хосе Нуньес и Сусана Мартинес Хирон — по 15 лет за покушения на убийства Чаморро, совершенные дважды за месяц до его смерти, а также по три года тюрьмы за преступный сговор. При этом Хосе Нуньосу и Мартинесу Хирону приговор был вынесен заочно.

Также заочно были осуждены на 30 лет тюрьмы Сильвио Вега Сунига и американо-кубинец Педро Рамос Кирос. Власти Никарагуа также заявили, что будут добиваться экстрадиции Анастасио Сомоса Портокарреро, проживающего в Майами. США отказались его выдать, посчитав выдвинутые против него обвинения политически мотивированными. В промежутке между убийством Чаморро Карденаля и судом над виновными в Никарагуа произошла революция. Возмущение убийством руководителя главной оппозиционной газеты стало одним из событий, ускоривших падение режима. Представители средних и высших классов общества поддержали крайне левые силы в борьбе против Сомосы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 25 июля 1979 года. Члены правящей хунты приносят присягу. Слева направо: Серхио Рамирес, Даниэль Ортега, Виолета Чаморро, Альфонсо Робело, Мойсес Хассан

Фото: Getty Images 25 июля 1979 года. Члены правящей хунты приносят присягу. Слева направо: Серхио Рамирес, Даниэль Ортега, Виолета Чаморро, Альфонсо Робело, Мойсес Хассан

Фото: Getty Images

Вдова В ночь на 17 июля 1979 года Анастасио Сомоса Дебайле вместе с членами семьи и приближенными бежал из страны. Одно из последних распоряжений, которое он отдал Национальной гвардии,— сжечь редакцию La Prensa. Свергнутый диктатор был заочно приговорен к смертной казни. Приговор будет приведен в исполнение в Асуньсоне (Парагвай) в 1980 году — автомобиль, в котором он ехал, был обстрелян из автоматов и гранатомета РПГ-7. Главы МИД России и Никарагуа поделились опытом сопротивления «диктату и давлению США и их сателлитов» 19 июля 1979 силы СФНО вошли в Манагуа. Это день победы сандинистской революции. К власти пришла Правительственная хунта национального возрождения (в советской прессе ее называли «Руководящий совет Временного демократического правительства национального возрождения», чтобы слово «хунта», ассоциировавшееся у советских людей с диктатурой Пиночета в Чили, не вызывало негативных реакций). Одним из пяти членов хунты была Виолета Чаморро, вдова Чаморро Карденаля. Но уже к весне 1980 года она решила, что обещания политического плюрализма и перехода к демократии, данные СФНО в период антисомосовской коалиции, не выполняются, сандинисты пытаются вести государственное строительство по образцу Кубы. Виолета Чаморро вышла из состава Правительственной хунты. Газета La Prensa опять начала бороться с режимом. А власти страны — с газетой. Периодически очередной номер газеты не выходил в свет из-за чрезмерной цензуры (с момента прихода сандинистов к власти до 1986 года такое случалось 42 раза). Дети Педро Хоакина и Виолеты, два сына и две дочери, братья ее покойного мужа, а также другие члены клана Чаморро оказались по разную сторону политических баррикад. В 1980 году брат убитого Хавьер Чаморро Карденаль ушел из редакции La Prensa и увел с собой 80% сотрудников, так как все они поддерживали политику сандинистов. Он основал новую газету — проправительственную El Nuevo Diario. В апреле 1986-го Хавьер предложил своему брату Хайме, возглавлявшему редакцию La Prensa, купить у него акции газеты «за отличную цену в долларах». Хайме предположил, что брат говорит от имени правительства и как бы намекает, что лучше иметь закрытую газету и несколько миллионов долларов, чем не иметь ни газеты, ни денег. Тем не менее он отказался от предложения. В июне La Prensa действительно была закрыта. Власти обвинили газету в том, что она лояльно относится к антиправительственным вооруженным формированиям «контрас». Президент Никарагуа Даниэль Ортега посчитал, что это равносильно государственной измене и руководителям газеты нужно давать по 30 лет тюрьмы. В сентябре 1987 года газете снова разрешили открыться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виолета Чаморро с первым после очередного вынужденного перерыва номером газеты La Prensa, 1987 год

Фото: Cindy Karp / Getty Images Виолета Чаморро с первым после очередного вынужденного перерыва номером газеты La Prensa, 1987 год

Фото: Cindy Karp / Getty Images

Первая президент В период правления сандинистов Никарагуа получала большую военную и экономическую помощь от СССР и стран советского блока (до развала системы социализма). По оценкам ЦРУ, объемы этой помощи составили около $3,5 млрд. Соединенные Штаты, в свою очередь, финансировали «контрас», а также гражданскую оппозицию. Точно оценить объемы американской помощи невозможно, так как кроме ассигнований Конгресса часть денег шла по неофициальным каналам, а что-то было, грубо говоря, украдено. Исследователь Ричард Собел оценивает весь объем американской помощи контрас за 1981–1990 годы примерно в $400 млн. Гражданская оппозиция Никарагуа за те же годы получила от Соединенных Штатов примерно $15 млн. Более половины этой суммы — $9 млн — было выделено перед всеобщими выборами 25 февраля 1990 года. Кроме того, в прессе сообщалось о тайной операции ЦРУ, в ходе которой было потрачено около $500 тыс., чтобы вернуть домой около 100 живущих за рубежом никарагуанцев, которые должны были «правильно» проголосовать и помогли убедить других проголосовать так же. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инаугурация Виолеты Чаморро (президента Никарагуа с 1990 по 1997 год). Президентскую ленту на нее возлагает Даниэль Ортега (президент Никарагуа с 1985 по 1990-й и с 2007 по 2025 год. В настоящее время – сопрезидент Никарагуа совместно с супругой Росарио Мурильо)

Фото: John Hopper / AP Инаугурация Виолеты Чаморро (президента Никарагуа с 1990 по 1997 год). Президентскую ленту на нее возлагает Даниэль Ортега (президент Никарагуа с 1985 по 1990-й и с 2007 по 2025 год. В настоящее время – сопрезидент Никарагуа совместно с супругой Росарио Мурильо)

Фото: John Hopper / AP Кандидатом в президенты от Национального союза оппозиции (UNO) была выдвинута Виолета Чаморро. На выборах она одержала уверенную победу над кандидатом СФНО Даниэлем Ортегой, получив 54,74%. 25 апреля она вступила в должность, став первой женщиной-президентом в истории Никарагуа и Центральной Америки. В период ее правления в 1996 году было подписано межправительственное соглашение об урегулировании задолженности Никарагуа перед Россией. Объем задолженности превышал $3,443 млрд. Было списано 90% долга и предоставлена 15-летняя рассрочка платежей по оставшимся $344 млн. В 2004 году остаток задолженности был полностью списан. В 1997 году президентский срок Виолеты Чаморро закончился. Два следующих президента были представителями UNO. В 2007-м к власти в Никарагуа вернулся Даниэль Ортега, на этот раз уже путем победы на выборах. Газете La Prensa опять суждено было стать рупором оппозиции. В августе 2021 года руководство газеты объявило о прекращении выпуска бумажной версии. Это была вынужденная мера. Власти страны блокировали поставки газетной бумаги, преследовали сотрудников редакции. В настоящее время La Prensa выходит в онлайн-варианте (из России сайт недоступен).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2021 году давление со стороны властей привело к прекращению выпуска бумажного номера газеты La Prensa. На фото — руководитель редакции газеты Хайме Чаморро Карденаль держит номер газеты, выпущенный с пустыми страницами в знак протеста против заблокированных поставок газетной бумаги

Фото: Inti Ocon / AFP В 2021 году давление со стороны властей привело к прекращению выпуска бумажного номера газеты La Prensa. На фото — руководитель редакции газеты Хайме Чаморро Карденаль держит номер газеты, выпущенный с пустыми страницами в знак протеста против заблокированных поставок газетной бумаги

Фото: Inti Ocon / AFP