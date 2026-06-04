Nordwind запустит прямые рейсы Ижевск—Санкт-Петербург в конце июня

Авиакомпания Nordwind начнет выполнять прямые рейсы Ижевск—Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба «Ижавиа». Полеты будут выполняться с 26 июня совместно с авиакомпанией «Икар» на самолетах Embraer 190 с компоновкой 110 пассажирских мест.

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Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Новый терминал аэропорта Ижевска

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Рейсы Ижевск—Санкт-Петербург будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути — 2 часа 30 минут. В обратном направлении — по вторникам, средам и пятницам. Время полета — 2 часа 10 минут.

Диапазон цен на сайте Nordwind на ближайшие рейсы: от 8,6 до 10,1 тыс. руб. По данным «Авиасейлс», сейчас прямой рейс Ижевск—Санкт-Петербург осуществляет только «Ижавиа».