Срок автокредита в Удмуртии увеличился почти на 20% в апреле

Средний срок автокредита в Удмуртии составил в апреле 6,1 года, что на 18% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По сроку автозайма республика заняла 12-е место среди 30 регионов—лидеров в этом сегменте розничного кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В среднем по стране срок автокредита в апреле составил 5,9 года, что на 17,9% больше, чем годом ранее. «Увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков за счет сокращения величины ежемесячного платежа»,— говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он добавил, что такая динамика наблюдается на фоне «не очень активного спроса» на автозаймы из-за повышения утильсбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили. При этом банки не стремятся рисковать, предъявляя достаточно высокие требования к заемщикам.

Добавим, что, по данным того же бюро, средний размер автозайма в Удмуртии в апреле составил 1,3 млн руб. Год к году прирост 19,6%. По размеру автокредита республика заняла 22-е место в аналогичном рейтинге.