Российский премиальный седан получил пермские автокомпоненты

На площадке Петербургского международного экономического форума презентовали SENAT 900 — седан нового российского премиального автопроизводителя (дочерний бренд Aurus). Как сообщает портал регионального правительства, он оснащен устройством вызова экстренных оперативных служб производства пермской компании Fort Telecom. В его основе лежит технология ЭРА-ГЛОНАСС. Функционал устройства также делает возможным подключение к автомобилю через интернет-сервисы или мобильные приложения. Кроме того, SENAT 900 получил специальный блок интерфейса пользователя, который разработан в Перми.

ООО «Форт-Телеком» основано в 2007 году и зарегистрировано в Перми. Компания специализируется на производстве средств связи, выполняющих функции систем коммутации, а также оборудования V2Х для организации сети передачи данных между автомобилями, в том числе беспилотными, и дорожной инфраструктурой. Продукция компании применяется в России, странах СНГ и Европы, в Китае, странах Среднего Востока и Южной Америки. По данным Rusprofile, выручка компании в 2025 году сократилась на 59,7% по сравнению с 2024 годом, составив 1,67 млрд руб. Чистая прибыль упала на 67,6% — до 514 млн руб.

Автомобиль SENAT 900 представляет собой представительский седан премиум-класса. За основу модели взят китайский лимузин Hongqi H9. Производство будет налажено на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.