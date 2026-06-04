Виновника массового ДТП в Уфе приговорили к 3,5 года колонии-поселения

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрел уголовное дело 41летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии. Подсудимого приговорили к 3,5 года колониипоселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года и восемь месяцев.

По материалам дела, 1 мая 2024 года подсудимый за рулем Volkswagen, двигаясь по улице Менделеева к улице Лесотехникума, столкнулся со стоявшей Lada Granta, которая опрокинулась на крышу. После этого Volkswagen ударил в заднюю часть Renault Duster, который, в свою очередь, столкнулся с Toyota Corolla.

В результате аварии водитель Lada Granta от полученных травм скончался на месте ДТП, его пассажира госпитализировали.

Подсудимый не признал вину.

С осужденного в пользу потерпевших взыскали компенсацию морального вреда.

Майя Иванова