Виновного в травмировании клиентки альпинистского парка оштрафовали на 400 тыс. рублей

Индустриальный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя, допустившего травмирование клиентки при занятии альпинизмом в специальном парке. Об этом сообщают пресс-службы краевой прокуратуры и СУ СКР. По данным «Ъ-«Прикамье», речь идет об ИП Михаил Копылов.

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Инструктор-методист по альпинизму организовал на территории веревочного парка предоставление платных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по обучению альпинизму — спуску по веревке с высоты не менее 10 м. В октябре 2023 года в результате падения со скалодрома женщине были причинены травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.В ходе следствия было установлено, что клиентку пристегнули к спусковому устройству ненадлежащим образом, что и повлекло ее падение и травмы.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. руб. В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн руб., а также сумма причиненного материального ущерба.