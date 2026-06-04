В Уфе отремонтировали крышу дома после проверки прокуратуры

После проверки прокуратуры Ленинского района Уфы отремонтировали крышу многоквартирного дома на улице Летчиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что крыша дома протекает, также были обнаружены строительный мусор, трещины и нарушение герметичности ливневой канализации. Дом находится в управлении ООО «Зеленый квартал».

Прокуратура внесла руководителю управляющей организации представление и возбудила дело о ведении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ).

Майя Иванова