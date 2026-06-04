Главе СКР доложат о расследовании смерти пациентки в роддоме в Башкирии

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Башкирии Марату Галиханову доложить о расследовании уголовного дела по факту смерти пациентка в роддоме.

Ранее ведомство возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

По версии следствия, в апреле этого года у 39-летней пациентки после анестезии во время родов развился анафилактический шок, в результате которого она скончалась. Ребенка удалось спасти.

Майя Иванова