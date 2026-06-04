Как измерить развитие

В последние четверть века вряд ли можно вспомнить хотя бы несколько лет, которые для Челябинской области можно было бы назвать «легкими временами». То один кризис, то другой, то сугубо банковский и исключительно российский, то всемирный, начавшийся с ипотечного, то эпидемия КОВИД, то санкционное давление.

В последние семь лет Челябинская область, несмотря на сложности, КОВИД, СВО, санкции, денежно-кредитную политику Центробанка, продолжала развиваться. И хотя в последние год–два экономические показатели начали, что называется, «провисать», само развитие, проекты развития не останавливаются.

И проекты эти не только экономические, промышленные, производственные, коммерческие. Никак не меньше на развитие всей области, ее крупных городов и отдаленных территорий влияют проекты социальные.

Ведь для небольшого муниципального округа новый фельдшерский пункт, построенный ФОК с бассейном или ледовым катком, отремонтированная библиотека или дом культуры, новая школа, детский сад, а то и больница значат не меньше, чем уникальные объекты, которые возводятся в Челябинске или Магнитогорске — университетский кампус, детская филармония, РМК-Арена, парковый комплекс «Притяжение», метротрамвай, хирургический комплекс областной детской больницы и многое другое. А еще есть бизнес, который вопреки всем сложностям ставит перед собой амбициозные цели — выйти за пределы родного региона и стать серьезным игроком на российском, а то и мировом уровне. И это тоже развитие.

В этом приложении мы покажем и расскажем о части таких проектов и объектов развития, которые, конечно, должно измерять не только экономическими показателями, цифрами ВВП и величинами бюджетов. Жизнь куда шире экономики…