«Новоросцемент» и «ПЕТОН» подписали соглашение о модернизации водной инфраструктуры РФ

На Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание стратегического соглашения между ключевыми игроками транспортной и строительной отраслей. Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), ФГУП «Росморпорт», ОАО «Новоросцемент» и нефтегазовый холдинг «ПЕТОН» договорились о совместной работе по внедрению инноваций на морском и внутреннем водном транспорте.

Документ, подписанный 4 июня на форуме, предполагает организацию тесного взаимодействия при планировании перспективного развития отрасли. Стороны намерены провести комплексную оценку возможностей применения передовых строительных технологий и новых материалов для модернизации воднотранспортной инфраструктуры страны.

Основная цель партнерства — объединение технологических компетенций и обмен опытом для последующей разработки инвестиционных проектов. В фокусе внимания — повышение доступности водного транспорта, развитие международных транспортных коридоров и создание современных логистических хабов на водных путях.

Участники соглашения уверены, что синергия возможностей «Росморпорта», отраслевого регулятора в лице Росморречфлота, производителя профильных строительных материалов «Новоросцемент» и экспертизы «ПЕТОНа» позволит существенно повысить конкурентоспособность воднотранспортной системы России и ускорить ее интеграцию в глобальное логистическое пространство.