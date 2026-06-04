В Татарстане в этом году на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда направят 1,4 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На расселение аварийного жилья в Татарстане направят 1,4 млрд рублей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ На расселение аварийного жилья в Татарстане направят 1,4 млрд рублей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из этой суммы 1 млрд руб. поступят из бюджета Татарстана, 342,6 млн руб. выделит публично-правовая компания «Фонд развития территорий», еще 14 млн руб. — из бюджетов муниципальных образований республики.

Анна Кайдалова