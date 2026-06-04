Волонтеры вывезли свыше 100 кошек из одной квартиры в Ижевске

Волонтеры вывезли 112 кошек из одной квартиры в Ижевске. Домашние животные находились в антисанитарных условиях. Как сообщили в организации по передержке питомцев «Муркин дом», это не окончательно число: часть животных еще не забрали.

«У мужчины (который содержал животных.— “Ъ-Удмуртия”) была позиция, что все должно быть естественно: нарушать природные процессы нельзя. В итоге имеет такое количество кошек, в том числе родившихся от близкородственных связей»,— говорится в сообщении.

Кошки находятся в болезненном состоянии: у них проблемы с ЖКТ и другими органами. Ветврачи стерилизовали домашних животных. Большую часть питомцев поместили в местный приют «Кот и Пес», который, по словам волонтеров, уже переполнен. Часть животных остались в «Муркином доме».