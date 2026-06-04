Делегация Прикамья подпишет на ПМЭФ-2026 соглашения с ключевыми партнерами региона

Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным начала работу на Петербургском международном экономическом форуме-2026 (ПМЭФ-2026). Участникам предстоят переговоры с руководством крупных российских промышленных холдингов и госкорпораций. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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На площадках форума также будут подписаны соглашения с ключевыми партнерами региона — такими, как ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат», АО «ОХК Уралхим». Пермский край подпишет документы о сотрудничестве с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и с Ямало-Ненецким автономным округом. ЯНАО готов использовать разработки Пермского научно-образовательного центра «Рациональное недропользование».

Важным событием для Пермского края станет заключение стратегического соглашения со Сбербанком. Договор предусматривает внедрение технологий Process Mining для развития экономики региона. Также на полях форума будет подписано соглашение с АО «Газстройпром» — одним из генеральных подрядчиков по строительству компании «Газпром».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин примет участие в деловой сессии Росавтодора и ГК «Автодор», темой обсуждения станет развитие скоростных автомобильных дорог в России, конкурентоспособной транспортной сети, бесшовной логистики и увеличение скоростных лимитов на федеральных трассах.

5 июня состоится центральное событие ПМЭФ-2026 — пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Делегация Пермского края является постоянным и активным участником деловой программы Петербургского международного экономического форума. Только за последние два года на этой площадке было подписано более двадцати соглашений, значительная часть которых носит инвестиционный и инфраструктурный характер.

ПМЭФ проводится с 1997 года в Санкт-Петербурге, с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Площадка объединяет представителей органов власти, бизнеса, институтов развития и экспертного сообщества для обсуждения ключевых вопросов экономического развития страны.