Семь муниципалитетов Самарской области поборются за гранты на благоустройство

Семь муниципальных образований Самарской области претендуют на федеральные гранты на благоустройство в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2027 году. Об этом сообщает правительство Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

От региона участвуют Сызрань («Сквер «Путь героя»), Чапаевск (благоустройство территории у ДК им. А.М. Горького (2-й этап)), Отрадный («Улица первых» (ул. Центральная)), Похвистнево («Сцена нашей жизни»), Нефтегорск (сквер «Гостиная»), с. Хворостянка («Парк Космонавтов — точка опоры») и с. Утевка («Берег перелетных птиц»).

Конкурсную документацию направили в Минстрой России, итоги подведут до 1 сентября 2026 года.

Руфия Кутляева