Бюджет Челябинской области на 2026 год пополнился на 258 млн рублей

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области внесли изменения в закон о региональном бюджете на 2026 год. Он пополнился на 258,6 млн руб., сообщает пресс-служба заксобрания.

В казну включили дополнительные федеральные безвозмездные поступления. На проекты модернизации первичного звена здравоохранения направят 200,9 млн руб., на оказание медпомощи военнослужащим Вооруженных Сил России — 33,9 млн руб. Еще 16,6 млн руб. планируют вложить в обновление объектов коммунальной инфраструктуры; 7,2 млн руб. пойдут на выплату жителям, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России». Кроме того, на поддержку южноуральцев–участников СВО и их семей из областного бюджета дополнительно выделено 15,7 млрд руб.

С учетом изменений доходы областного бюджета на 2026 год составляют 319,8 млрд руб., расходы — 392,3 млрд руб. Дефицит достиг 72,5 млрд руб.

Виталина Ярховска