В Оренбурге суд вынес приговор по делу о диверсии и приготовлении к ней

В Оренбурге суд признал мужчину виновным по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к совершению диверсии). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, в сентябре 2025 года подсудимый разместил в интернете информацию о поиске работы. Спустя несколько дней он согласился с предложением неизвестного и сфотографировал пять базовых станций сотовой связи с указанием координат. За это подсудимый получил 1 тыс. руб.

Затем фигурант прибыл «к базовой станции, расположенной на ул. Трудовой поселка Саракташ, вскрыл климатический шкаф, облил горючей жидкостью и поджег аккумуляторные батареи». Причиненный ущерб составил свыше 26 тыс. руб. Результат обвиняемый снял на камеру мобильного телефона и отправил заказчику.

Позднее подсудимый должен был поджечь еще одну станцию связи и даже приобрел для этого необходимое, но не успел реализовать свой умысел. Он был задержан сотрудниками УФСБ России по Оренбургской области.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на 12 лет 6 месяцев с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима. В доход государства конфискован мобильный телефон осужденного, а также деньги, полученные за совершение преступных деяний.

Руфия Кутляева