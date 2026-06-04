В Томской области построят логистический центр Ozon за 2,1 млрд рублей

ООО «Терминал А» намерено построить в Томской области логистический центр Ozon площадью 20 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят 2,1 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства региона. Соответствующие договоренности были достигнуты на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

«Создание современной логистической инфраструктуры обеспечит сокращение складских и транспортных издержек предприятий ритейла, сельхозпереработки, дистрибуции и электронной коммерции. Снижение совокупных логистических затрат в цепочках поставок составит 10–15%, что приведет к росту маржинальности и конкурентоспособности компаний-партнеров», — говорится в сообщении.

По словам губернатора Томской области Владимира Мазура, прирост налоговых поступлений в региональный бюджет после выхода комплекса на полную мощность оценивается в 150 млн руб. ежегодно. В период строительства будет задействовано до 150 работников.

ООО «Терминал А» зарегистрировано в Томске в 2023 году и входит в группу компаний «Бизнес-парк» – девелопера жилой и нежилой недвижимости из Оренбурга. Учредителями ООО «Бизнес-парк» указаны Михаил Сорокин и Александр Тамаровский.

Лолита Белова