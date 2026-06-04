Жителя Перми, продавшего полкило кокаина, отправили на 17 лет в колонию

Пермский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Перми, обвинявшегося в сбыте крупной партии кокаина. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, в 2025 году обвиняемый договорился с неустановленным лицом о сбыте в Пермском крае наркотиков. 18 декабря 2025 года он продал более 0,5 кг кокаина за 5 млн руб., после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 800 тыс. руб. Приговор суда в законную силу не вступил.