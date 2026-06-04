«Омскводоканал» построит канализацию в ОЭЗ «Авангард» за 1,3 млрд рублей

Контракт на строительство канализационных сетей на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Авангард» заключили с АО «Омскводоканал». Заявка компании была единственной, поэтому конкурс признали несостоявшимся. Стоимость контракта соответствует начальной цене — 1,29 млрд руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо подготовить проектную документацию, выполнить инженерные изыскания и до 31 октября 2027 года завершить строительство. Сети планируется провести от подключаемых резидентов особой экономической зоны до канализационных очистных сооружений «Омскводоканала». Финансирование предусмотрено за счет средств регионального бюджета.

АО «Омскводоканал» зарегистрировано в Омске в 2004 году. Компания специализируется на сборе и обработке сточных вод. По данным Rusprofile, в 2025 году выручка общества составила 6,35 млрд руб., что на 16% ниже показателя 2024 года. Чистая прибыль за тот же период сократилась почти вдвое — с 1,75 млрд руб. до 912 млн руб. Данные об учредителях скрыты в ЕГРЮЛ, компанией управляет «Росводоканал» (подконтролен «Альфа-Групп»).

Лолита Белова