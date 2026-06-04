Предприятия Прикамье незначительно нарастили прибыль по сравнению с прошлым годом

За январь — март 2026 года предприятия Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 108,7 млрд руб. Это на 1,7% выше показателя аналогичного периода 2025 года. Такие данные приводит Пермьстат.

В целом по краю 64,4% предприятий завершили отчетный период с общей прибылью в объеме 128,2 млрд руб., что на 4,4% выше показателя января — марта 2025 года. Убыток нерентабельных компаний вырос на 22,5% и составил 19,6 млрд руб.

Промышленные предприятия также получили положительный сальдированный финансовый результат, его объем составил 99,9 млрд руб. Доля прибыльных предприятий в промышленности края составила 55,9%, а прибыль по ним — 113,8 млрд руб. (на 10% выше аналогичного показателя за январь — март 2025 года).