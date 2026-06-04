Красноярский сенатор Александр Усс решил завершить политическую карьеру

71-летний красноярский сенатор Александр Усс объявил о завершении политической карьеры. Заявление об этом один из самых известных красноярских политиков разместил в своем Telegram-канале.

«С проведением предварительного голосования партией “Единая Россия” стартовала кампания по выборам депутатов Госдумы и краевого парламента. Было немало комментариев и о том, почему в ней я решил не участвовать. Причина проста: начатое когда-то нужно завершать. Желательно вовремя и с чувством выполненного долга»,— объяснил господин Усс свое решение. По словам члена Совета федерации от законодательного собрания Красноярского края, после истечения срока мандата он намерен «продолжить работу в должности красноярца».

В 1998 году Александр Усс впервые занял пост спикера заксобрания края и проработал в этой должности около 20 лет. В 2017 году после досрочной отставки губернатора Виктора Толоконского президент РФ Владимир Путин назначил Александра Усса врио главы региона. В 2018-м господин Усс победил на губернаторских выборах, набрав 60,19% голосов.

В апреле 2023 года губернатор Александр Усс также досрочно был отправлен в отставку и вскоре получил вакантный мандат депутата заксобрания. Это позволило краевому парламенту избрать его сенатором. В Совете федерации политик, в частности, возглавил Совет по развитию Сибири, созданный по распоряжению спикера Валентины Матвиенко.

Валерий Лавский