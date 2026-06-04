Топ-менеджеров «Агрофирмы Омская» приговорили к штрафу за банкротство компании

Куйбышевский райсуд Омска вынес приговор в отношении учредителя и руководителя ООО «Агрофирма Омская» Сергея Головачева и Алексея Степаненко. Их признали виновными в преднамеренном банкротстве компании (ст. 196 УК РФ) и приговорили к штрафу в размере 350 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По данным суда, фигуранты дела с октября 2018-го по август 2019 года, зная о кредиторской задолженности предприятия и обязанности по уплате налогов, заключили ряд фиктивных сделок. Это позволило им вывести активы агрофирмы на сумму свыше 181 млн руб. Расследование установило, что со складов компании исчезли 10 тыс. т зерна на сумму более 140 млн руб. — основной актив организации.

В результате действий фигурантов дела агрофирма была лишена наиболее ликвидного имущества, что привело к неспособности компании в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязательства по уплате платежей.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре 2021 года были проведены следственные мероприятия по делу о неправомерных действиях при банкротстве «Агрофирма Омская».

Александра Стрелкова