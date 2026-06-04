Продажи контрацептивов в Ижевске выросли более чем на 20% в мае

Объем продаж контрацептивов в Ижевске в мае увеличился на 23,5% относительно апреля. Как сообщает сервис «Мегаптека», средняя цена месячной корзины средств для предохранения в столице Удмуртии составила 1,3 тыс. руб. Это на 0,7% больше, чем месяцем ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Несмотря на высокую динамику, Ижевск в первую тройку по приросту объемов продаж этого товара не вошел. В ней находятся Пермь (+65,5% за месяц), Иваново (+49,8%) и Самара (+42%). Для сравнения, в Казани показатель снизился (-2,3%).

На втором и третьем местах по приросту объемов продаж в столице Удмуртии находятся эндокринные препараты и препараты от аллергии — в конце весны зафиксирован рост на 11 и 7,4% соответственно. Средства для зрения и препараты от боли и воспаления, напротив, показали снижение на 16 и 12%.

Сводная цена всех медицинских корзин в Ижевске составила в мае 6,9 тыс. руб. (+2% за месяц). По этому показателю столица Удмуртии заняла 22-е место среди 28 крупных городов страны. В целом объем продаж лекарств в городе оружейников снизился за указанный период на 1%.

«В мае аптечный рынок РФ перешел от апрельской стабилизации к умеренному снижению: продажи сократились примерно на 2,2% в рублях <...> Рынок удерживали (от сильного снижения.— “Ъ-Удмуртия”) эндокринные препараты, контрацептивы и средства для зрения, но падение в массовых категориях оказалось сильнее. Цены при этом немного выросли: средняя корзина прибавила около 0,6%, а самый заметный рост пришелся на Казань, Волгоград и Пермь»,— резюмировала эксперт-провизор сервиса Наталия Долгих.