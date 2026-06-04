Пермская компания поставила в Самарскую область 3 тыс. видеодомофонов

АО «ЭР-Телеком Холдинг» подключило к системе «Безопасный город» в Самарской области 3 тыс. видеодомофонов. В текущем году компания завершит второй этап модернизации системы региона и расширит парк серверных мощностей для программно-аппаратного комплекса «Шаркс-ДЦ», обеспечивающего облачное хранение данных. Об этом стало известно в ходе встречи президента холдинга Андрея Кузяева с главой области Вячеславом Федорищевым на полях ПМЭФ.

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Также области возможна реализация проектов по дальнейшей интеграции IP-видеодомофонии в систему обеспечения безопасности Самарской области. В частности, речь идет о возможности открытия подъездных дверей в автоматическом режиме при объявлении угрозы опасности БПЛА, вызова полиции через домофон и передачи изображений с камер «умных домофонов» в региональную платформу видеонаблюдения.

«ЭР-Телеком Холдинг» — российская цифровая инфраструктурная компания. Входит в топ-5 телекоммуникационных операторов страны и в топ-3 крупнейших инвесторов Пермского края.