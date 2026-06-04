WSJ: разработчики ИИ призвали Конгресс принять меры по защите от биоугроз

Руководители американских компаний, занимающихся разработками платформ ИИ, призвали Конгресс принять меры по защите от биологических угроз, исходящих от ИИ. Как сообщает The Wall Street Journal, соответствующее письмо подписали такие руководители, как Сэм Альтман из OpenAI, Дарио Амодей из Anthropic и Демис Хассабис из лаборатории DeepMind AI компании Google.

Конгресс призывают ввести обязательные меры предосторожности при заказе компаниями синтетической ДНК и РНК, используемых в разработке некоторых вакцин и биотехнологических препаратов. Предприятия, продающие эти компоненты, должны блокировать любые потенциально опасные комбинации и проверять легитимность клиентов, размещающих заказы.

«Системы искусственного интеллекта быстро совершенствуются, и наряду с невероятными преимуществами для науки и медицины существует реальная вероятность того, что барьеры в знаниях, которые ранее препятствовали злоумышленникам в получении биологического оружия, будут существенно ослаблены»,— указано в письме.

Сэм Альтман также 3 июня встретился с представителями Белого дома и законодателями, чтобы обсудить предложение компании о более жестких требованиях к разработчикам моделей ИИ. OpenAI недавно объявила о новой программе, основанной на ее научно-ориентированной модели, для работы с федеральным правительством в целях предотвращения биологических рисков.

Влад Никифоров