ФСБ опровергла «двойной фейк» о сетках против дронов на мэрии Екатеринбурга

УФСБ России по Свердловской области опровергло «двойной фейк» о сетках на здании администрации Екатеринбурга — неизвестные распространяли информацию о том, что они предназначены для защиты от БПЛА. В ведомстве повторно подчеркнули, что это не соответствует действительности, передает Telegram-канал «Антитеррор Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал» Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал»

По данным УФСБ, распространители фейков начали использовать многоступенчатую схему дезинформации населения Свердловской области — ее целью стала дискредитация работы по опровержению ложных сведений. Так, сначала в региональных каналах появилась информация о сетках против беспилотников, которую быстро опровергла администрация Екатеринбурга. После этого началась новая волна дезинформации: в новых сообщениях утверждалось, что первоначальная новость якобы была правдой, а официальные опровержения являются ложью.

Чтобы придать правдивости фейкам, их распространители размещают информацию от имени УФСБ России по Свердловской области и региональной Антитеррористической комиссии с поддельных аккаунтов.

«Подобные "многоходовки" стали новым трендом деструктивных сил. Основная цель таких скоординированных атак — запугать население, создать иллюзию незащищенности и нанести удар по информационной безопасности региона. Убедительно просим соблюдать правила цифровой гигиены, не поддаваться на провокации и доверять только верифицированным источникам информации»,— говорится в сообщении.

Ирина Пичурина