Захарова: Россия готова продолжать начатые в Анкоридже переговоры с США

Москва готова продолжать с Вашингтоном переговоры, которые были начаты в Анкоридже в августе 2025 года, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, у сторон есть все возможности для того, чтобы сделать диалог более интенсивным.

Как сказала госпожа Захарова в интервью ТАСС, от контактов «никто не отказывался ни с нашей, ни с их стороны». Она также указала, что сейчас внимание властей США круглосуточно занимает конфликт на Ближнем Востоке.

«Это, конечно, не могло не повлиять на ситуацию, которую они же заявили для себя как приоритетную, да и вообще даже изначально как легко разруливаемую. Они именно так это объясняют, что сейчас вовлечены полностью в ситуацию вокруг собственной же агрессии в отношении Ирана и вообще того, что там сейчас происходит»,— добавила представитель МИД.

Мария Захарова уточнила, что, несмотря на ближневосточный конфликт, российско-американские контакты продолжаются, а посольства ведут работу, хоть и «очень ограниченно». Она напомнила, что 25 мая состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, во время которого они обсудили конфликт на Украине и другие вопросы.