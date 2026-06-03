Новую амбулаторию построят в астраханском Бахтемире за 30 млн рублей

Строительство новой врачебной амбулатории в селе Бахтемир Икрянинского района обойдется более чем в 30 млн руб. Средства направят из федерального бюджета и казны Астраханской области, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

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Старая амбулатория расположена в двухэтажном здании полувековой давности, которое находится в ветхом состоянии, но продолжает обслуживать свыше 4 тыс. человек, включая 809 детей. Вопрос о строительстве нового объекта подняла местная жительница в рамках личного приема, проведенного полпредом президента в ЮФО Владимиром Устиновым.

Работы проведут при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Принять первых пациентов новая амбулатория сможет уже в этом году.

Нина Шевченко