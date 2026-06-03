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Пару из Волгоградской области подозревают в истязании своего ребенка

Подписка о невыезде избрана для 41-летней жительницы Нехаевского района Волгоградской области и ее 42-летнего сожителя. Их подозревают в истязании ребенка, сообщил ТАСС со ссылкой на ответ СУ СКР по региону.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Ведомство уточнило, что следственные мероприятия продолжаются. Уголовное дело возбуждено по п. «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ.

По версии следствия, пара систематически избивала собственного сына фигурантки. Удары руками по голове и телу наносились в том числе за незначительные проступки.

Нина Шевченко