Пару из Волгоградской области подозревают в истязании своего ребенка

Подписка о невыезде избрана для 41-летней жительницы Нехаевского района Волгоградской области и ее 42-летнего сожителя. Их подозревают в истязании ребенка, сообщил ТАСС со ссылкой на ответ СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Ведомство уточнило, что следственные мероприятия продолжаются. Уголовное дело возбуждено по п. «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ.

По версии следствия, пара систематически избивала собственного сына фигурантки. Удары руками по голове и телу наносились в том числе за незначительные проступки.

Нина Шевченко