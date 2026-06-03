Избрана мера пресечения подозреваемым в создании подпольного казино в Волжском

Шестерым жителям Волгоградской области, подозреваемым в организации подпольного казино в Волжском, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ответ регионального главка МВД. В ведомстве отметили, что фигуранты признали вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Костромской области Фото: УМВД России по Костромской области

Ранее в СУ СК России по области сообщали, что уголовное дело возбуждено по факту незаконного проведения азартных игр организованной группой (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). По версии следствия, в мае 2025 года один из задержанных создал группу, в которую вошли еще пятеро местных жителей.

Подозреваемые вели проводили игры в карточный покер в подпольном клубе на ул. Оломоуцкой, получая незаконный доход. Игорное оборудования и документы изъяты в результате обысков.

Нина Шевченко