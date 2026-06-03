«Подтвердить убыток стало проще»

Весенняя посевная кампания 2026 года стала первой, когда аграрии начали заключать договоры агрострахования по обновленным правилам. Теперь часть выплаты — до 50% — хозяйства могут получить сразу после уборки пострадавшей культуры, не дожидаясь завершения всех процедур урегулирования убытка. В регионах Черноземья в последние сезоны уже не раз фиксировались заморозки и засухи, которые влияют на урожай и финансовую устойчивость хозяйств. О том, как работает новый механизм и что он изменит на рынке, «Ъ-Черноземье» рассказал директор по агрострахованию Сберстрахования Дмитрий Цветков.

Фото: пресс-служба СберСтрахования

— Поправки в федеральное законодательство, которые предусматривают предварительную выплату части страхового возмещения, вступили в силу еще 1 сентября 2025 года. Полноценно механизм заработал к посевной 2026-го — после внесения изменений в правила страхования. Поэтому именно текущий сезон стал первым, когда хозяйства заключают договоры уже по новым условиям.

Нововведение действует только для мультирискового страхования с господдержкой и не распространяется на программу страхования на случай чрезвычайных ситуаций. Для Черноземья тема особенно актуальна на фоне погодных рисков последних лет. Майские заморозки 2024 года, а также засуха 2025 года в очередной раз показали зависимость аграриев от скорости получения компенсаций. И агрострахование по-прежнему остается ключевым инструментом финансовой защиты отрасли.

В 2025 году сельхозпредприятия Центрально-Черноземного региона застраховали в Сберстраховании посевы и многолетние насаждения на площади около 124,6 тыс. га на общую страховую сумму порядка 4,84 млрд руб. Основу сформировали зерновые культуры: на пшеницу озимую пришлось около 41% застрахованной территории, на кукурузу — порядка 33%, на яровую пшеницу — около 19%.

Новый порядок меняет логику урегулирования убытков. Если раньше хозяйства часто получали страховое возмещение уже после завершения сезона и оформления официальной отчетности, то теперь часть компенсации можно получить значительно раньше. После гибели растений аграрий уведомляет об этом страховщика, проводится осмотр посевов, по результатам которого составляется акт. Затем пострадавшая культура убирается с поля, и хозяйство подает комплект документов и заявление на предварительную выплату. Вместо официальных форм Росстата можно предоставить гарантийное письмо с данными бухгалтерского или управленческого учета о фактическом сборе урожая.

Подтвердить убыток тоже стало проще. Для подтверждения ряда рисков — града, паводка, подтопления и наводнения — можно использовать фото и видео вместо обязательных справок Росгидромета. После получения документов у страховщика есть 30 дней на принятие решения. Первая часть выплаты может составлять до 50% страхового возмещения, а остаток перечисляется уже после оформления официальной отчетности.

Предварительная выплата — важный шаг для агрострахования, но резкого роста рынка она сама по себе не даст. Эффект будет накапливаться постепенно по мере того, как аграрии увидят, как механизм работает на практике. На развитие рынка также повлияют снижение максимального размера франшизы с 50% до 30%, цифровизация процессов и более прозрачный документооборот. Новые правила делают страхование удобнее и быстрее, но для заметного роста охвата по-прежнему важна и страховая культура самих аграриев.

Подготовил Егор Якимов