Прикамье вошло в лидеры по развитию государственно-частного партнерства

В Минэкономразвития РФ подвели итоги рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) за 2025 год. Пермский край занял в нем вторую позицию, уступив лишь Москве. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Позиции в рейтинге формируются из оценки трех факторов: динамики реализации проектов ГЧП в 2025 году, опыта создания таких проектов в предыдущие годы, а также работы органов власти и их вовлеченности в проекты ГЧП. По результатам интегральной оценки в пятерку лидеров также вошли Хабаровский край, Самарская область и Нижегородская область.

Сегодня в Пермском крае реализуется 200 проектов ГЧП с общим объемом инвестиций 572 млрд руб. В рамках реализованных инициатив в Перми и Пермском муниципальном округе открыты семь новых школ, построена ледовая арена «Красная машина». Также ведется строительство спортивной арены на 10,5 тыс. мест, современного межвузовского кампуса, завершается возведение онкологического центра.

«Эффективно работают специальные инвестиционные контракты, инструмент приоритетных инвестиционных проектов. Также с помощью комплексного развития территорий (КРТ) дополнительно получаем социальную инфраструктуру. В Прикамье заключен 51 договор КРТ, в рамках которых инвесторы берут на себя обязательства по строительству новой социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур, 137 приоритетных инвестиционных проектов и 13 специнвестконтрактов», — подчеркнул губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

В Пермском крае основной объем инвестиций по действующим концессионным соглашениям на 1 апреля 2026 года приходится на социальную сферу — 103,2 млрд руб. (58% от общего объёма инвестиций), транспортную сферу — 41,9 млрд рублей (23%), сферу ЖКХ — 33,3 млрд рублей (19%).