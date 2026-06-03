Город–павильонник

3 июня открылся 29-й Петербургский экономический форум. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников изучил, из каких подробностей он состоит, и делится ими, ничего не скрывая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Смоленская область на форуме не промахнулась

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Смоленская область на форуме не промахнулась

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Внешне ничего не изменилось по сравнению с прошлым годом. Сверху, от Пулковского шоссе, открывается живописный вид на яркие постройки «Экспофорума». Солнечно и жарко (не всегда совпадает). На этот раз только где-то вдалеке, километрах в 12–15, виднеется столб темного дыма, даже можно сказать дымка. Но все-таки это результат, видимо, утреннего налета БПЛА.

Впрочем, интернет работал, такси ехали по навигатору, от КПП можно было вызвать машину (в прошлом году участники форума маялись: мобильного интернета не было, только Wi-Fi уже в зданиях). Да и вообще поразительное спокойствие фиксировалось по этому поводу на Петербургском форуме. Никто просто не замечал новых особенностей в виде дымка среди каких-то новостроек, да и, как мне казалось, не думал особо об этом. Тут у всех были свои хлопоты. И это еще была вечерняя жизнь. А ведь предстояла и ночная.

На входе на территорию форума теперь не пускают с пауэрбанками, то есть аккумуляторами. (Да и то на некоторые посмотрят-посмотрят, отнесут куда-то да и вернут как-то нехотя: идите с Богом.) А так осмотр ничем не отличается от прошлогоднего.

Почти у самого входа начинаются павильоны. Вот те же пытливые исследователи генеалогического древа, что и раньше. На видном месте у них древо (а то и древко), не побоюсь этого слова, президента России. Как говорится, для привлечения внимания, ибо работает безотказно.

Впрочем, на этот раз есть новые экспонаты. Мне с гордостью демонстрируют первый компьютер Стива Джобса, который тот подарил коллеге, когда он захотел приобрести немного акций предприятия Apple. Стив Джобс-то коллеге, по легенде, подарил, а вот как компьютер, скорее напоминающий пишущую машинку, попал к авторам стенда, история и ее создатели умалчивают.

На стене висит древо путешествий Федора Конюхова, еще одна новинка неравнодушных авторов. Под древом сидит сам невеселый Федор Конюхов (не то что действующий, а просто сидит — на фото). Такое впечатление, что он слишком много знает и очень от этого устал...

Но меня сначала все равно подводят к главному экспонату и рассказывают:

— Вот она, наша классика: генеалогическое древо Владимира Владимировича Путина,— говорит сотрудница стенда.— Троюродный брат президента Александр Михайлович Путин его сначала сам изучил. А затем, после 20 почти лет самостоятельного изучения, пришел к нам, и мы визуализировали!.. Так древо приобрело у нас форму... Это пенокартон, не холст, не картина маслом... А кажется, что маслом, да?!

Да, признаться, мне так и показалось.

Пока мы говорили, нас обступили китайцы. Они слушали очень внимательно, буквально ловили каждое слово. Я думал, это китайцы, изучающие русский язык или даже уже изучившие его. Но оказалось, что они не понимают ни слова. Они просто интересуются.

Я ушел, а они еще долго глядели на генеалогическое древо российского президента, словно пытаясь разгадать великую загадку, как из корней возникла крона... Но тут уж что выросло, то выросло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роботы-блондинки не испытывали недостатка во внимании

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Роботы-блондинки не испытывали недостатка во внимании

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В павильоне «Евразия» было, с одной стороны, энергично, а с другой — спокойно. На сцене сидели спикеры, выяснявшие, как последние события повлияют на военную кампанию на Украине. «Мы не делали резких действий, не прибегали к крайним мерам...— говорил один философ.— Эта стратегия не дала положительных результатов... Россия явно собирается перейти к новой фазе, более резкой и более жесткой... Меняются силовые линии внутренней и внешней политики!..»

А рядом сидела девушка и вязала носочки, заглядывая в телефон. То ли инструкцию по вязанию читала, то ли турецкий сериал смотрела. Рядом гремел чей-то нервный баритон про образ успеха Российской Федерации, а она быстро-быстро перебирала спицами, не отвлекаясь, по ее мнению, на сиюминутное.

— Так вы за сегодня пару носочков и свяжете...— сказал я ей участливо.

— Да нет, это я плед Дружбы народов вяжу,— вздохнула она.— А это надолго... На все три дня...

В огромных павильонах один за другим открывались стенды. Банк ПСБ, можно сказать, сдернул покрывало с пятиметровой матрешки, и теперь ее толкали, пытаясь раскачать, чтобы она пискнула, как в их детстве, участники форума. И ведь она пискнула.

Руководитель ледовых шоу Илья Авербух рассказывал мне про быстровозводимые в Крыму катки:

— Уже три открыли! И не останавливаемся, несмотря ни на что, а наоборот!..

Компания «Уралхим» представила, как и в прошлом году, панно из живых, по-моему, цветов, которые не пахли.

У стенда Альфа-банка стояла очередь за ее маскотом Пушем — как и везде, где что-то раздавали даром.

Но кое-где надо было и потрудиться: компания «Аэрофлот» за именные бирки настаивала на видеоответах на вопросы — и получала их.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Редкие минуты отдыха

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Редкие минуты отдыха

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Уже все знали, что дорого стоит комплексный обед в ресторане «Форум», но никто не знал почему. А я узнал, ведь мне все рассказал повар Давиде Корсо, работающий там сейчас:

— Сюда приехал один великий шеф из мишленовского ресторана на озере Комо, и как же он готовит!..

Про себя Давиде Корсо умолчал, но я-то и про него мог бы кое-что рассказать: Давиде Корсо и сам велик...

Огромным мне казался павильон Республики Башкортостан, и так и было, и можно было заслушаться башкирское ИИ-изображение:

— Республика занимает первое место в России по производству канатов, у нас полным ходом идет дронофикация!..

«Петербург — столица беспилотных технологий»,— сообщала надпись на павильоне Северной столицы, и верилось, с учетом всех событий.

И как же много было в этот раз иностранных участников... То есть как никогда. Индонезийцы представили суперкар, гоняющийся на «Формуле» стран БРИКС (и не так уж сложно разгадать эту формулу). А китайцы... Китайцы представили все. Они представили, казалось, сам ПМЭФ...

На стенде ГАЗа стояла новенькая «Волга», ею все пристально интересовались, и некоторые делегаты недоумевали:

— Теперь-то понятно: китайцы скопировали нашу «Волгу»!.. Из нее, значит, и сделали Geely Monjaro... А мы-то не понимали... Пока не увидели, думали, наоборот... А ведь просто копия!..

И не должно было быть никаких сомнений: «Национальный бренд с чувством ответственности перед клиентом!..» — гласил слоган над автомобилем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Удмуртии Александр Бречалов и кот ученый

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава Удмуртии Александр Бречалов и кот ученый

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Рязанская область — сердце России!» — так было в павильоне, где преобладали стенды регионов. Сразу два региона претендовали на ее душу. Были востребованы руки и ноги... Казалось, Россию разобрали на органы...

Меня зазвали на стенд Смоленской области и рассказывали, что «Смоленская область — молодежная столица России»! Но почему именно она, хотел я понять... Но не дано было, не в этот раз... Нужно было просто верить...

А фонд «Дело во имя веры» тоже представлен был в широком коридоре между павильонов. Здесь предстояла презентация с участием «Святых покровителей предпринимателей»...

Но что это — снова я пал жертвой активностей Смоленской области, и мне уже дали в руки автомат и объяснили, что это просто игра такая, и нужно просто стрелять и стрелять, чтобы победить... И я стрелял... А потом еще и пистолет дали и убеждали, что тоже игрушечный, а прохожим-то что-то не верилось...

А потом, чтоб я не волновался, объяснили, что Смоленская область на самом-то деле — бриллиантовая столица России, ибо здесь они, все здесь...

— Значит, не молодежная?..— вяло сопротивлялся я.

— И молодежная тоже...— объясняли мне, и я не возражал.

На стенде группы Positive Technologies белые хакеры рассказывали мне, как они помогают людям:

— Надо проверить, защищено устройство или не защищено?.. Мы выдаем гипотезы, идут вычисления, начинается тестирование. Тестирование может быть либо простым, если речь, допустим, о тех же смарт-часах китайских, либо очень непростым...

— Но как тестируете? — рисковал поинтересоваться я.

— Например, мы очень кратковременно выключаем питание чипа... И из-за того, что оно выключилось слишком коротко, устройство продолжает дальше работать, но в нем случается сбой... Физически никто не знает, что происходит, а мы изучаем механизмы защиты... А вот мы слушаем, как в реальном времени происходит шифрование... Загружаем в наш собственный софт... И по тому, как это изменяется, выбираем рисунки в большом количестве... Тысячи, десятки тысяч, миллионы раз... И мы можем восстановить ключи шифрования... Но это простой подход... А мы расскажем вам о сложном...

Что ж, я слушал... И лучше было мне этого не знать...

А окончательную ясность вносил Юрий Максимов, сооснователь фонда «Сайберус» и компании Positive Technologies:

— Это же один из элементов начала суверенитета страны!.. Способности взять чужое и посмотреть, как оно на самом деле начинает работать!.. И если ты не можешь сделать сам, ты берешь и смотришь... И это, по сути, единственное спасение для стран, которые не могут это сделать сами!.. И у тебя суверенитет сокращается с уровня, что я должен это сделать, и я должен сделать это безопасно, до уровня, я не могу это сделать, но я могу сделать так, чтобы это было безопасно... Ну или проконтролировать, как чужое становится своим...

Рядом говорили, конечно, про искусственный интеллект:

— У нас в прошлом году была массовая погоня за кадрами, нам их сильно не хватает... Посмотрите на цифры! В 2025 году 61% компаний испытывал острую потребность в кадрах, сейчас 35%... Что случилось? Людей стало больше? Да нет, не стало больше... Их работой занимается ИИ!.. И что значит «высококвалифицированный сотрудник» с учетом развития искусственного интеллекта?..

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Покрывало Дружбы Народов накроет форум к исходу третьего дня

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Покрывало Дружбы Народов накроет форум к исходу третьего дня

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Выходишь отдышаться в широкий коридор и видишь в человеческом потоке двух роботов, идущих более или менее уверенно к какой-то цели, а может быть, преследующих ее... И выясняешь, поневоле следуя за ними, что он Роберт, а она — Матильда и что идут они к «Бурановским бабушкам», которые поют в павильоне «Евразия»... И ничему не удивляешься, вообще ничему, а просто идешь за ними.

— Но кто они все-таки? — спрашиваешь девушку, которая показывает роботам путь.

А она пожимает плечами:

— Я не знаю!.. Я их просто привела!.. Они такие классные!..

— У тебя есть проходка на пленарку? — спрашивает меня Роберт по ходу движения.

И вроде искренне интересуется.

У меня-то есть...

И вот они заходят в павильон, и бабушки им рады, вот уже поют, что-то там «Трамп-пам-пам, come on, everybody, будем танцевати, на травушке лежати...», начинаются танцы, и роботы танцуют, и правда танцуют... И пусть танцуют...

Ты подходишь к выходу, сам уже еле передвигая ноги, видишь стенд Генпрокуратуры, который на том же месте, что и в прошлом году, а это и есть стабильность, и спрашиваешь сотрудницу, обращаются ли все еще к ним люди.

— Многие считают, что прокуратура выполняет исключительно карательную функцию...— пожимает она плечами.— Это тоже правда... Но и защитную!.. В том числе и от контролирующих органов, которые, например, зачастили к предпринимателям с проверками... Вас, допустим, замучили...

Она смотрит на тебя пытливо: замучили или нет?

Ох, замучили...

— Мы вам поможем,— обещает она.

— Но посмотрите,— говоришь ей ты и сразу же жалеешь об этом на всякий случай.— Вы тут на самом видном месте, на входе-выходе, а люди-то вас все-таки обходят стороной...

— Что вы, что вы...— убеждает она,— многие подходят сфотографироваться, говорят, мы для них будем как оберег...

— А что,— вдруг интересуешься ты, не ожидая такого от себя самого,— можно ли написать заявление в Генпрокуратуру?..

— В произвольной форме!.. — торжествующе говорит она и достает чистый листочек.

А также инструкцию, чтоб ты не перепутал вдруг чего.

Ты с любовью и нежностью вспоминаешь павильоны «Росатома» и «Газпром нефти», где на многометровых стенах вам, как детям, показывают сказки с мамонтенком и с зайцем на лыжах...

И забираешь листочки-то и инструкцию.

Андрей Колесников, Санкт-Петербург