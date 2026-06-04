СПЗ тянет сети обратно

Верховный суд аннулировал результаты торгов по продаже электросетевого оборудования «Самарского подшипникового завода» (СПЗ), прошедшие в 2023 году. Тогда победителем аукциона стала Виктория Студенкина из Оренбургской области, действовавшая в интересах ООО «Афина» и предложившая за имущество СПЗ 117 млн руб. Признать торги недействительными потребовало ПАО «Россети Волга». Представители компании в суде заявили, что планировали участвовать в торгах, но не смогли из-за того, что сам лот был сформирован незаконно — помимо электросетевого имущества в него были включены другие активы завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно определению Верховного суда, кассационная жалоба ПАО «Россети Волга» в рамках дела о банкротстве АО «Самарский подшипниковый завод» удовлетворена частично — прошедшие в 2023 году торги по продаже электросетевого имущества завода признаны недействительными. Требование компании о разрешении разногласия с конкурсным управляющим Владимиром Авиловым относительно состава имущества, подлежащего включению в единый лот, и об обязании конкурсного управляющего провести повторную инвентаризацию направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

Победителем аукциона в октябре 2023 года признали Викторию Студенкину из Оренбургской области, действовавшую в интересах ООО «Афина» и предложившую за имущество СПЗ 117 млн руб. Судя по материалам дела в электронной картотеке суда, ООО «Афина» планировало передать имущество в аренду ООО «Региональные электрические сети». Как сообщал «Ъ-Волга», компания «Афина» фигурирует в материалах уголовного дела против руководства ООО «СПЗ-4»: бенефициара Дениса Котова, директора по развитию Виталия Злобина и коммерческого директора Юрия Журбы. Все трое находятся под арестом. По данным следствия, СПЗ-4 поставлял для нужд ВПК китайскую продукцию под видом своей. Оборудование, которое есть на заводе, было куплено у «Афины» как металлолом. «Афина» закупила эти станки в рамках банкротства АО «СПЗ-9». Станки покупались не за единицу оборудования, а за единицу веса. В феврале 2025 года, по указанию Дениса Котова и его сообщников, оборудование на основании поддельных паспортов поставили на баланс предприятия.

В 2024 году ПАО «Россети Волга» (в декабре 2024 года получило статус системообразующей территориальной сетевой организации в Самарской области) потребовало в суде признать торги недействительными. Кроме того, с похожим требованием в суд обратилось АО «Самарская сетевая компания» (ССК), которое просило аннулировать результаты торгов. «Россети Волга» вдобавок потребовало признать незаконными действия конкурсного управляющего по проведению торгов «в отсутствие осуществления фактических действий по проведению инвентаризации и неосуществления фактической оценки имущества».

ОАО «Самарский подшипниковый завод» создано в 2002 году. Предприятие специализировалось на производстве шариковых и роликовых подшипников. СПЗ был головной структурой ГК SPZ Group, крупнейшего в стране подшипникового объединения, созданного Игорем Швидаком, отцом предпринимателя Александра Швидака.

СПЗ признали банкротом в 2018 году по иску ООО «ЧМЗ-Урал» из-за долга около 2 млн руб. Областные власти тогда объявили, что производство СПЗ перейдет в новую структуру — АО «СПЗ-9». Однако позже оно тоже вступило в процедуру банкротства из-за долгов основного предприятия. По данным электронной картотеки суда, общая сумма задолженности СПЗ перед кредиторами составляет около 3,5 млрд руб. Долги компании пытались взыскать с ее бывшего руководства, включая Александра Швидака и Вадима Егиазарова, но предприниматели сами оказались банкротами.

Как указано в материалах дела, по мнению представителей «Россетей», в лот помимо электросетевого оборудования незаконно было включено другое имущество СПЗ, что не позволило компании принять участие в торгах. Представители ССК настаивали, что именно их компанию нужно признать победителем аукциона, так как другие участники, несмотря на то что предложили большую цену по сравнению с ценой, которую назвала ССК, не имеют возможности обеспечить должное функционирование электросетевого оборудования, не допуская каких-либо сбоев и перерывов при оказании услуг потребителям. Соответствующая жалоба ССК в УФАС была признана обоснованной.

Суд определил, что компания не может быть признана победителем аукциона, так как организатору торгов было сказано о его полной отмене. Как указано в определении Верховного суда, в удовлетворении кассационной жалобы ССК отказано.

Что касается жалобы ПАО «Россети Волга», суд пришел к выводу, что компания является смежной сетевой организацией по отношению к Самарскому подшипниковому заводу, а их имущество имеет непосредственную технологическую связь и функционирует как единый комплекс, предназначенный для передачи электрической энергии потребителям. «Дополнительное включение в состав лота иного имущества, не связанного с передачей электроэнергии, не позволило обществу «Россети Волга» принять участие в торгах, поскольку оно не занимается деятельностью по очистке сточных и дренажно-ливневых вод», — говорится в определении суда.

Как поясняет руководитель аналитической группы отдела по работе с активами ликвидируемых кредитных организаций «Юрэнергоконсалт» Эдуард Шарко, признание торгов недействительными означает возврат сторон в первоначальное положение: имущество возвращается в конкурсную массу, приобретателю возвращаются выплаченные за него денежные средства.

«Логично, что за этим последуют новые торги с целью продажи возвращенных активов. Но есть нюансы по механизму и объему обязанностей, которые в этой связи возникают у управляющего. По общему правилу торги, проведенные с нарушением закона, при признании их судом недействительными влекут и недействительность договора, заключенного с победителем, и применение последствий недействительности сделки, собственно, реституцию. Но суд в конкретном деле отдельно указал на незаконное формирование лота (включение в него помимо электросетевого имущества иных активов), что как раз и препятствовало участию смежной сетевой организации. Поэтому суд и указал на нарушающий закон состав лота, и поэтому же до того, как проводить новые торги, конкурсный управляющий обязан устранить допущенные нарушения и привести положение о торгах и состав лотов в соответствие с законом», — говорит Эдуард Шарко.

По словам Владимира Шалаева, адвоката, партнера ООО «Правовая группа», новые торги уже прошли в декабре, и, поскольку в полномочия кассационных судов не входит исследование доказательств или переоценка юридических фактов, ВС указал, что эти обстоятельства подлежат установлению при рассмотрении соответствующего заявления в суде первой инстанции.

Сабрина Самедова