Метростроевцы нарыли множество претензий

Москве арбитражный суд рассмотрел спор, касающийся строительства станций метро в Нижнем Новгороде. Генподрядчик АО «Моспроект-3» пытался оспорить 44 договора, заключенные с единственным поставщиком ГК «Трансинжком», и взыскать с этой компании почти 2 млрд руб. По версии истца, при предыдущем директоре Анне Меркуловой «Моспроект-3» в ущерб себе договаривался с субподрядчиком о заключении договоров по завышенным ценам. В суде выяснилось, что эти договоры исполнены и ущерба по ним не установлено. Наоборот, метростроевцы задолжали сопоставимую сумму «Трансинжкому» и без оплаты использовали арендованную у него спецтехнику, которую пришлось забирать с помощью силовиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под руководством Константина Матвеева (на фото) АО «Моспроект-3» вместо расчетов с бывшим подрядчиком подал на него более 40 исков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Под руководством Константина Матвеева (на фото) АО «Моспроект-3» вместо расчетов с бывшим подрядчиком подал на него более 40 исков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск генерального подрядчика по продлению линий метрополитена в Нижнем Новгороде АО «Моспроект-3» к АО ГК «Трансинжком». Строящая две станции метро компания просила взыскать с бывшего подрядчика 1,94 млрд руб. неосновательного обогащения, пытаясь признать недействительными 44 договора, заключенные в 2022–2024 годах. Они касались субподряда по разработке и устройству крепления котлованов, строительно-монтажных работ, поставок стройматериалов и аренды строительной техники.

По версии истца, они переплатили субподрядчику, так как бывший директор АО «Моспроект-3» Анна Меркулова в сговоре с руководством ГК «Трансинжком» заключала сделки в ущерб интересам компании.

Стоимость работ, поставленного товара и размер арендной платы были сильно завышены, и для генподрядчика эти договоры не имели экономического смысла. Они заключались без соблюдения закупочных процедур и проведения торгов с единственным поставщиком, а один из сотрудников работал сначала в «Моспроекте-3», а затем в подрядной организации, в чем истец увидел факт аффилированности. Госпожа Меркулова в этом споре была заявлена третьим лицом.

Представители АО ГК «Трансинжком» ответили, что генподрядчик на протяжении четырех лет принимает у них исполненные работы и услуги по оспариваемым договорам. При этом после смены гендиректора (в июле 2024 года Анну Меркулову в «Моспроекте-3» заменил руководитель Тоннельной ассоциации России Константин Матвеев) прошло два года, а генподрядчик продолжал удерживать более 100 единиц строительной спецтехники ГК «Трансинжком» и безвозмездно ею пользоваться, сообщил ответчик. Подрядная организация была вынуждена обратиться в правоохранительные органы.

Только после подачи заявлений о возбуждении уголовных дел «Моспроект-3» в декабре 2025 года начал возвращать технику, сроки аренды которой истекли.

Позиция ГК «Трансинжком» заключалась в том, что «вопреки здравому смыслу» генподрядчик, задолжавший им в общей сложности не менее 2,15 млрд руб., вместо урегулирования этого вопроса инициировал порядка 40 судебных разбирательств по надуманным основаниям. По мнению ответчика, таким образом «Моспроект-3», на банкротство которого подавали заявления различные кредиторы, пытался затянуть время, чтобы избежать погашения долга, и фактически кредитовался за их счет. Также представители ГК «Трансинжком» назвали недоказанными заявления о завышенных расценках по исполненным, но частично не оплаченным договорам. Что касается сотрудника, работавшего сначала в одной, а затем в другой компании, он к заключению договоров отношения не имел, документы не подписывал, поэтому никак повлиять не мог.

Юристы «Моспроекта-3» просили назначить по делу судебную экспертизу, однако, изучив материалы дела, суд отказал в этом. Судья Олег Романов решил, что оснований для отмены ранее заключенных договоров нет и истец не доказал причинения себе какого-либо ущерба. Все поставленные по договорам стройматериалы уже были использованы на объектах.

«Моспроекту-3» отказали в удовлетворении иска к бывшему подрядчику, взыскав с заявителя 12 млн руб. госпошлины. В компании пока не комментируют выводы суда.

Гендиректор АО ГК «Трансинжком» Юрий Недорубов рассказал, что часть своей спецтехники они вернули, а часть еще используется без оплаты на строительстве метро в Нижнем Новгороде. Общая задолженность перед ними с учетом этого составляет порядка 4 млрд руб.

«"Моспроект-3" в период назначения Константина Матвеева был в сложном положении из-за исков на банкротство со стороны кредиторов, участвовавших в проекте строительства автомагистрали М-12. Поэтому он не мог привлечь банковские кредиты, а механизм казначейского сопровождения госконтрактов не предусматривал использование авансов для лизинга спецтехники. Вместо того, чтобы найти конструктивный путь погашения задолженности, генподрядчик решил подать к нашей компании массовые иски по заведомо ложным основаниям и практически два года использовать нашу технику без оплаты»,— считает господин Недорубов.

Напомним, АО «Моспроект-3» с конца 2021 года строит в Нижнем Новгороде две станции метро на Сенной площади и площади Свободы с перегонными тоннелями. Контрактный срок их ввода перенесен на конец 2027 года, сметная стоимость строительства составила почти 48 млрд руб. Второй муниципальный контракт на проектирование и строительство станции метро «Сормовская» был заключен с компанией в августе 2022 года, но к строительству генподрядчик до сих пор не приступил.

Документация по этапам сормовского проекта еще проходит госэкспертизу. Его стоимость, очевидно, также будет увеличена с первоначально запланированных 19,4 млрд руб.

Роман Кряжев