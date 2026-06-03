За мужество и бумагу

Крупнейший кредитор оказавшегося в сложном финансовом положении АО «Соликамскбумпром» банк ВТБ пытается привлечь для него инвестора. Как говорят источники, эта информация была озвучена на недавнем совещании в Минпромторге РФ. По их данным, фактически речь может идти о поиске покупателя производственного комплекса предприятия. Часть комплекса находится в залоге у ВТБ. На этом фоне миноритарным акционером АО стало «Калиостро Капитал» Вадима Логофета, сына выдающегося советского футболиста. Общество может увеличить свою долю. Эксперты считают стратегию ВТБ по поиску покупателя для должника объяснимой.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Баранов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Виктор Баранов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в минувший понедельник в Минпромторге РФ состоялось совещание, на котором обсуждалась выработка «дорожной карты» по вопросу восстановления работоспособности АО «Соликамскбумпром» (СБП) и его финансового оздоровления. В мероприятии приняли участие глава министерства Антон Алиханов, представители предприятия и краевых властей, а также основных кредиторов предприятия, которыми являются банки (ВТБ, Сбербанк, Транскапиталбанк и Росэксимбанк). По данным собеседников, банкам было предложено в течение текущей недели представить консолидированную позицию по вопросу реструктуризации задолженности СБП.

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Предприятие входит в четверку крупнейших производителей газетной бумаги в стране. В сентябре 2023 года скончался основной владелец и многолетний президент АО Виктор Баранов. Сейчас ключевыми акционерами общества являются его вдова и дети, а также топ-менеджмент. Актуальный состав акционеров в открытых источниках не указывается. Согласно «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток общества по итогам 2025 года составил 4,8 млрд руб. В данный момент СБП находится в тяжелом финансовом положении. С марта по середину мая текущего года общество было признано ответчиком по более 200 искам на общую сумму около 2,49 млрд руб. Несколько кредиторов намерены добиваться банкротства соликамского предприятия. В компании намерены провести его финансовое оздоровление.

В конце прошлого года, как сообщал «Ъ-Прикамье», о решении реструктуризировать долги СБП сообщили Росэксимбанк и ВТБ. Последний — на срок до 2030 года. С остальными банками власти договорились о том, что они не будут предъявлять санкции за просрочку по кредитным договорам и направлять в суд заявление о признании АО несостоятельным. Самым крупным кредитором общества является ВТБ. Как утверждают источники, знакомые с ситуацией на предприятии, сумма задолженности составляет около 5 млрд руб. При этом в залоге у кредитной организации находится значительная часть производственных мощностей «Соликамск­бумпрома».

Как выяснил «Ъ-Прикамье», структура ВТБ ООО «ВТБ Капитал Трейдинг» занимается еще и подбором инвестора для соликамского предприятия. По словам источников, по итогам совещания Минпромторг попросил к середине июня предоставить информацию о проводимой работе и ее результатах. Как утверждают источники, фактически «ВТБ Капитал Трейдинг» ищет для СБП не только инвестора, но и покупателя в рамках M&A-мандата. Если сделка состоится, то ООО якобы может получить несколько сот миллионов рублей.

Стоит отметить, что на этом фоне у АО появился новый миноритарный акционер. По словам собеседников «Ъ-Прикамье», владельцем пакета в 5,26% акций СБП стало столичное ООО «Калиостро Капитал», которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Согласно «СПАРК-Интерфакс», владельцем и директором общества является бывший топ-менеджер Sberbank CIB Вадим Логофет — сын легендарного советского футболиста, защитника московского «Спартака» и игрока сборной СССР Геннадия Логофета. Источники говорят, что акции были приобретены у детей скончавшегося президента Анны Шитиковой и Ивана Баранова. Они не исключают, что общество попытается увеличить свой пакет путем скупки акций у других миноритариев.

В АО «Соликамскбумпром» пояснили, что, возможно, смогут прокомментировать ситуацию позже. В ВТБ на вопросы «Ъ-Прикамье» оперативно не ответили.

Старший юрист фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс говорит, что ситуация, когда кредитор начинает искать для долж­ника покупателя, достаточно распространенная. Он отмечает, что обращение взыскания на имущество действующего производственного предприятия через суд — длительная и дорогостоящая процедура, особенно при ее оспаривании должником. «Принудительная реализация промышленных активов на торгах дает ликвидационную стоимость кратно ниже рыночной. Продажа стратегическому инвестору позволяет ВТБ получить максимальное погашение долга свыше 5 млрд руб. без рисков затяжного банкротства и судебного оспаривания со стороны должника»,— пояс­нил эксперт.

Господин Гейтс говорит, что по правовой природе такое соглашение оформляется либо как агентский договор, либо как договор возмездного оказания услуг. Выбор модели зависит от объема полномочий, которые стороны готовы передать исполнителю. По его словам, агентская конструкция применяется, когда исполнитель наделен полномочиями совершать юридически значимые действия от имени клиента, например вести переговоры, подписывать предварительные документы, представлять интересы на сделке. Договор оказания услуг, как отмечает Владислав Гейтс, — более распространенный вариант для M&A-мандатов. В его рамках исполнитель осуществляет фактические действия по поиску потенциальных покупателей, организации due diligence и сопровождению переговоров, не выступая юридическим представителем клиента. «В обоих случаях ключевым элементом является условие о вознаграждении, привязанном к результату, которое возникает только при закрытии сделки и, как правило, исчисляется как процент от ее стоимости»,— рассказал юрист.

Дмитрий Астахов