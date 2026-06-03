Виктор Пелевин появится в администрации Оренбурга

Администрация Оренбурга подведет итоги двух аукционов на поставку более 2,4 тыс. книг для МБУ «Библиотечная информационная система», в которое входят 26 библиотек, из них 2 центральные, 4 детских и 5 сельских. Начальная цена двух контрактов составляет 816 тыс. руб. и 852 тыс. руб. Прием заявок завершился на прошлой неделе, однако имя победителя торгов в ЕИС пока не опубликовано. В перечне книг помимо величайших классиков русской и зарубежной литературы есть произведения Виктора Пелевина, чьи романы включены в перечень изданий, подлежащих маркировке из-за упоминаний наркотиков. По словам юристов, сама по себе закупка книг не является наказуемым деянием, но вопрос дальнейшего использования книг вызывает определенные размышления.

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Согласно данным ЕИС «Закупки», в рамках аукциона на поставку книг с начальной ценой контракта в размере 852 тыс. руб. подано две заявки. Поставщик, предложивший свои услуги за 848 тыс. руб., признан победителем. На аналогичный аукцион с начальной стоимостью контракта в размере 816 тыс. руб. подана одна заявка, которая признана соответствующей требованиям. В общей сложности администрация Оренбурга закупит более 2,4 тыс. книг для МБУ «Библиотечная информационная система» (БИС), курирующего деятельность библиотек и архивов. Организация управляет 26 библиотеками, из них 2 центральные, 4 детских и 5 сельских.

Согласно двум опубликованным в ЕИС перечням книг, помимо книг величайших русских и зарубежных классиков есть произведения современных авторов, таких как Виктор Пелевин или Синтия Кафка. В частности, требуется поставить сборник Виктора Пелевина «Жизнь насекомых. Чапаев и Пустота. Generation "П"» и «Принц Госплана. Повести, эссе и психические атаки» и роман «Пусть она вернется» Синтии Кафка.

Произведения обоих писателей есть в подготовленном в марте этого года Российским книжном союзом перечне изданий, подлежащих маркировке из-за упоминаний наркотиков.

С 1 марта этого года в России ужесточена ответственность за пропаганду наркотиков и психотропных веществ. За распространение произведений с упоминанием запрещенных веществ без маркировки предусмотрены штрафы до 600 тыс. руб. для организаций. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. Под запрет не подпадают произведения литературы и искусства, если «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Те из них, что были опубликованы с 1 августа 1990 года, подлежат обязательной маркировке.

Как убедился корреспондент «Ъ-Волга» произведения «Чапаев и Пустота», «Generation "П"» и «Принц Госплана» Виктора Пелевина включены в перечень. Среди произведений Синтии Кафки удалось обнаружить только «Рождество в Голливуде, или Лучшая роль в моей жизни». В онлайн-магазинах эти книги отмечены предупреждением: «Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность».

Аналогичные закупки с книгами Виктора Пелевина в мае этого года объявляли муниципальные бюджетные учреждения Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А.Т. Твардовского» и др.

Комментарий от администрации Оренбурга получить не удалось.

В администрации Самары корреспонденту издания сказали, что книги Виктора Пелевина для муниципальных библиотек не закупались, в планах на 2026 год книги автора тоже отсутствуют. Перечень изданий для пополнения фонда в Самаре составлен на основе рекомендаций, размещенных на сайте новаябиблиотека.рф (проект Минкульта РФ).

«Книги, в которых может быть упоминание о наркотических и психотропных веществах и их незаконном потреблении и обороте, отсутствуют», — отметили в городской администрации.

Как поясняет партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, сама по себе закупка книг не является наказуемым деянием, исходя из диспозиций вводимых норм права об ужесточении ответственности за пропаганду.

«Вопрос дальнейшего использования тех книг, конечно, вызывает определенные размышления о том, в каких целях, в научных или пропагандистских, будут эти материалы использоваться. Правопринятая практика на текущий момент по данным нормам права, поскольку они новыми являются, толком не сформирована, и в итоге все будет требовать, опять-таки по традиции, разъяснений со стороны органов государственной власти, в частности, в том числе и Верховного суда», — говорит Дмитрий Горбунов.

Сабрина Самедова