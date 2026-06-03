Дело об убийстве девушки в Тюменской области прекращено спустя 34 года

Тобольский городской суд прекратил уголовное дело в отношении Максима Гаврилова, обвинявшегося в убийстве девушки, совершенном осенью 1992 года. Как сообщили в пресс-службе судов Тюменской области, решение принято в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Преступление произошло в Тобольске в 1992 году. По данным следствия, Максим Гаврилов, незадолго до этого освободившийся из мест лишения свободы, пригласил девушку, с которой познакомился в кафе «Конек-Горбунок», к себе домой. По пути между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил жертву кухонным ножом в шею. Далее он снял с нее платок и задушил девушку, после чего скрылся. Тело погибшей позднее было обнаружено в котловане.

В 1994 году Гаврилов снова попал за решетку и отбывал наказание в городе Лабытнанги (ЯНАО). Там он написал явку с повинной. В ней он признался только в ударе ножом, будучи уверенным, что смерть наступила именно от этого. Его причастность к убийству тогда доказать не удалось.

Расследование возобновили в апреле 2026 года, и на допросе 17 апреля он полностью признал свою вину и раскаялся.

Поскольку с момента преступления прошло более 30 лет, истек срок давности привлечения к ответственности. Однако ни сам обвиняемый, ни сестра погибшей, признанная потерпевшей, не согласились на закрытие дела на стадии следствия, потребовав передачи материалов в суд для окончательного решения.

В итоге 3 июня суд прекратил уголовное дело в связи с истечением сроков давности. Гражданский иск на 1 млн руб., заявленный сестрой погибшей, оставлен без рассмотрения. Суд разъяснил потерпевшей право обратиться с аналогичными требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

До вступления постановления суда в законную силу в отношении Максима Гаврилова сохраняется мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полина Бабинцева