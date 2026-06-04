Баррелю подрезали фрахт

Стоимость перевозки российской нефти из балтийских и черноморских портов в Турцию опустилась ниже уровней, предшествовавших конфликту на Ближнем Востоке, а ставки по маршрутам в Индию снизились на 2,7–3,4% за неделю. Удешевлению фрахта способствует избыток тоннажа и участие греческих судовладельцев. Экспорт нефти сейчас поддерживают высокие цены и перенаправление части объемов из-за внеплановых ремонтов НПЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yoruk Isik / Reuters Фото: Yoruk Isik / Reuters

Ставки фрахта на перевозку российской нефти судами класса Aframaх дедвейтом 100 тыс. тонн 25–31 мая из портов Балтики до Турции снизились на 7%, до $9 за баррель, из Новороссийска — на 6%, до $6,5 за баррель. Как говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), это на $0,3 и $0,8 соответственно ниже значений, предшествующих обострению конфликта на Ближнем Востоке.

Транспортировка нефти в Турцию дешевеет пятую неделю подряд, что в ЦЦИ связывают с комбинацией факторов спроса и перераспределения нефтяных потоков в регионе.

По оценкам аналитиков, в мае экспорт нефти, в том числе сорта Urals, в Турцию снизился на 22% к апрелю. При этом страна нарастила импорт казахстанского сорта СРС на 25% месяц к месяцу. Как отмечают в ЦЦИ, в марте Турция объявила о высвобождении 11,6 млн баррелей из стратегических резервов в течение трех месяцев для стабилизации ситуации на глобальном рынке.

Стоимость перевозки нефти танкерами Aframaх из Балтики в Индию за неделю снизилась на 2,7–2,8%, до $16,7–17 за баррель в зависимости от порта назначения, из Новороссийска — на 3,1–3,4%, до $13,4–14,8 за баррель. Как отмечают в ЦЦИ со ссылкой на участников рынка, занятость греческих судовладельцев в перевозках российской нефти поддерживает уровень доступного тоннажа, что оказывает понижательное давление на ставки фрахта.

Перевозка нефти из Балтики в Северный Китай подешевела на 2,2%, до $21,9 за баррель, из Новороссийска — на 2,4%, до $19,1 за баррель. Ставки фрахта по маршруту Козьмино—Северный Китай и Козьмино—Южный Китай остались на уровнях $3 и $3,7 за баррель соответственно.

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По данным S&P Global Commodities at Sea и Maritime Intelligence Risk Suite, связанные со странами G7 или их союзниками танкеры в апреле обеспечивали 29,4% российского экспорта нефти, или 4,1 млн баррелей в сутки (б/с), против 20,3% в марте. Греческие танкерные операторы увеличили перевозку российской нефти в 2,2 раза, до 687 тыс. б/с, что стало максимальным значением с октября 2025 года. Аналитики связывают рост доли западных танкеров с сигналами властей западных стран о смягчении санкций против российского сырья, в том числе выдачей США лицензий на сделки с нефтью и нефтепродуктами из России.

С марта, когда стоимость Urals превысила ценовой потолок в $44,1 за баррель, западные судовладельцы потеряли легальное право возить российскую нефть, указывает эксперт Финансового университета Игорь Юшков. Лицензии США, добавляет он, позволяют лишь завершить текущие рейсы. Как следует из данных Argus, на начало июня Urals стоила $74,16–74,56 за баррель в зависимости от порта отгрузки, что соответствует скидке в $22,5–22,9 к Dated Brent.

По оценкам Игоря Юшкова, увеличение танкерных мощностей, задействованных в транспортировке российской нефти, обусловлено высвобождением судов, ранее обслуживавших рынки Ирана и Венесуэлы. Смягчение санкций в отношении Каракаса и ужесточение в отношении Тегерана привели к профициту тоннажа в теневом сегменте, отмечает он.

По данным ЦЦИ, в последнюю неделю мая морской экспорт российской нефти увеличился на 17,1% неделя к неделе, до 469 тыс. тонн в сутки.

Количество отгруженных танкеров выросло с 27 до 32 штук. Основной прирост пришелся на порт Усть-Луга, поставки откуда увеличились почти на 58%, до 90 тыс. тонн в сутки. Среди импортеров — Индия, Турция и Сингапур. На 25%, до 143 тыс. тонн в сутки, нарастил отгрузки порт Козьмино. Большая часть грузов направилась в Китай, еще часть — в Индию.

По предварительным оценкам, суточный уровень морского экспорта в мае будет не ниже 423 тыс. тонн, что на 3,2% больше, чем в апреле. Как отмечает аналитик ЦЦИ Давид Мартиросян, отгрузки сорта ESPO в Индию остаются стабильными — в среднем два танкера в неделю. Кроме того, 30 мая зафиксирована поставка танкера с партией Sokol, который, по данным систем отслеживания, следует в Тайвань. Кирилл Бахтин из БКС ожидает роста экспорта в связи с благоприятной ценовой конъюнктурой и перенаправлением части объемов с переработки на экспорт из-за внеплановых ремонтов на НПЗ.

Ольга Озембловская