Улов сверх плана

Промысел тихоокеанской мойвы резко вырос: в январе—мае на Дальнем Востоке добыли 13 тыс. тонн этой рыбы — на 62,5% больше, чем за весь 2025 год. Экономику вылова мог улучшить скачок цен на этот вид рыбы, подорожавшей в пять-семь раз за два года из-за моратория на промысел атлантической мойвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Львов / РИА Новости Фото: Павел Львов / РИА Новости

Объем добычи тихоокеанской мойвы на Дальнем Востоке к началу июня составил 13 тыс. тонн, подсчитали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Это на 62,5% больше показателя всего 2025 года. Скачок произошел после прошлогоднего спада.

В 2025 году рыбаки добыли 7,6 тыс. тонн мойвы, значение снизилось на 23% год к году и стало минимальным за десять лет, констатируют в Рыбном союзе.

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев связывает рост вылова в первую очередь с увеличением популяции. Она, по его словам, каждый год варьируется в зависимости от природных и иных факторов. Президент ВАРПЭ Герман Зверев говорит, что основной регион промысла тихоокеанской мойвы — Сахалин. В конце апреля, по его словам, местные рыбаки за пять дней добыли 6 тыс. тонн этой рыбы, установив рекорд.

По словам Германа Зверева, промысел тихоокеанской мойвы растет за счет развития рынка сбыта: интерес к продукту проявляют крупные ритейлеры. Например, торговая сеть «Лента» в 2026 году выпустила под собственной торговой маркой «Дальневосточную мойву». Еще несколько лет назад тихоокеанская мойва в европейской части России была только в специализированной рознице, отмечают в ВАРПЭ.

Она может рассматриваться как альтернатива популярной в России атлантической мойве. В 2024 году ее вылов в России, по данным ВАРПЭ, составил 51,2 тыс. тонн. Но в конце этого периода ее промысел в Баренцевом море был запрещен для сохранения нерестовых запасов. Ограниченное предложение привело к росту цен. С 65–70 руб. за кг в мае 2024 года атлантическая мойва в оптовой закупке подорожала до 350–450 руб. за кг, говорят в ВАРПЭ. Стоимость продукции увеличилась в пять-семь раз. Это привело к падению спроса. Согласно NTech, в первом квартале 2026 года мойва сформировала 0,3% от натуральных продаж рыбной продукции. Годом ранее доля составляла 2,6%.

Ассортимент атлантической мойвы сейчас формирует импортная продукция.

В первом квартале 2026 года ее поставки в Россию с Фарерских островов в натуральном выражении увеличились в 19 раз, до 10 тыс. тонн, подсчитали в Рыбном союзе. Импорт икры атлантической мойвы из Белоруссии возрос на 50%, до 3,7 тыс. тонн, из Китая — на 20%, до 0,3 тыс. тонн. Александр Савельев обращает внимание на то, что мойва — специфический вид рыбы, востребованный только у российских потребителей. В странах Европы она, по словам эксперта, направляется только на производство рыбной муки и иные промышленные нужды.

Рост цен на атлантическую мойву помог улучшить экономику добычи тихоокеанской, констатирует управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. У ритейлеров в этой категории, по его словам, традиционно был высокий интерес. Сейчас тихоокеанская мойва на российском рынке дешевле атлантической, но лишь на 10–15%, говорят в Рыбном союзе.

Герман Зверев считает, что из-за специфики промысла тихоокеанская мойва не сможет полностью заместить атлантическую. «Важно восстановить промысел в Баренцевом море и предусмотреть возможность установления минимальных квот добычи в случае необходимости»,— говорит он. Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Станислав Аксенов надеется на восстановление запасов атлантической мойвы и снятие моратория на ее добычу уже со следующего года. Ассоциация, по его словам, поддерживает недавно предложенную в Совете федерации инициативу установить постоянные обоснованные объемы добычи атлантической мойвы.

Александра Мерцалова