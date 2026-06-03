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Русский язык делают общим

На ПМЭФ обсудили, как превратить его в международный

О том, как при помощи русского языка продвигать российскую культуру и ценности по всему миру, говорили на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Эксперты отметили, что спрос на его изучение есть как «на Глобальном Юге, так и в старой Европе», но признали, что для его удовлетворения пока не хватает онлайн-инструментов. Президент Российской академии образования Ольга Васильева призвала не разделять преподавание русского языка и русской литературы.

Глава РАО Ольга Васильева напомнила, что изучать русский язык нужно лишь параллельно с литературой

Глава РАО Ольга Васильева напомнила, что изучать русский язык нужно лишь параллельно с литературой

Фото: Артём Пряхин / Росконгресс

Глава РАО Ольга Васильева напомнила, что изучать русский язык нужно лишь параллельно с литературой

Фото: Артём Пряхин / Росконгресс

Одна из первых сессий на ПМЭФ в 2026 году оказалась посвящена русскому языку, а точнее — развитию его присутствия во всем мире. «Вопрос развития русского языка имеет явный внешнеполитический вектор в условиях, когда нас пытаются вычеркнуть из культуры, из спорта,— заявил замглавы МИДа Александр Панкин.— Но у нас есть четкий стратегический курс на продвижение русского языка. И именно на продвижение, а не навязывание». Запрос на его изучение, по его словам, есть сейчас во многих странах «независимо от того, к какой системе они принадлежат и кто там находится у власти». Мотивации у желающих разные: от расширяющихся перспектив в работе, особенно в области науки, техники и инноваций, до гуманитарного интереса к русской культуре, литературе и традиционным ценностям. «Мы развиваем отношения с Глобальным Югом, который не Запад, а остальная часть планеты. Пространство русского мира не будет сокращаться, хотя сложностей может стать еще больше, чем сейчас»,— заключил господин Панкин.

Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов, однако, отметил, что и в старой Европе русский язык до сих пор имеет вес:

«Только в Германии сейчас 5 млн человек говорят на нем — и это необязательно люди из РФ, там русскими называют всех выходцев из СССР».

По его словам, после начала СВО произошел спад интереса к языку, но сейчас он возрождается. «На Западе есть много русских школ — необязательно стандартных, но школ, например, выходного дня, где на русском языке преподают наши соотечественники. Например, балетные или художественные школы»,— добавил он.

У Россотрудничества в работе по продвижению русского языка две основные задачи, отметил замглавы ведомства. Первая — это переподготовка и повышение квалификации преподавателей как русского языка, так и предметов на русском языке по всему миру. «Язык динамичен и постоянно меняется, и об этих изменениях преподавателям надо рассказывать и доходить до самых труднодоступных мест»,— пояснил господин Шевцов. Вторая — это удовлетворение растущего среди иностранцев спроса на изучение и совершенствование языка онлайн. «В этой части есть некоторые сложности,— признался чиновник.— Но такой запрос нужно обязательно удовлетворять, чтобы не формировать негативное впечатление о стране».

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ПМЭФ-2026. День первый. Главное

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Aurus Senat

Aurus Senat

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд компании Crocs на ПМЭФ

Стенд компании Crocs на ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Стратосферный БПЛА «Аргус»

Стратосферный БПЛА «Аргус»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Интерактивный макет стадиона «Лужники» на стенде Москвы на ПМЭФ

Интерактивный макет стадиона «Лужники» на стенде Москвы на ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Aurus Senat

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд компании Crocs на ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Стратосферный БПЛА «Аргус»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Интерактивный макет стадиона «Лужники» на стенде Москвы на ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

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Важно создавать объединяющие организации для русистов по всему миру и на этом менее официальном уровне помогать преподавателям, отметил глава Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Владимир Толстой. В пример он привел возглавляемое им сообщество: «Нас не ассоциируют напрямую с государством и строят взаимодействие не на политическом, а на профессиональном доверии». Поддержка в этом вопросе, как академическая, так и материальная, позволяет преподавателям русского из-за рубежа чувствовать, что они не одиноки и их труд нужен, уверен господин Толстой.

Президент Российской академии образования Ольга Васильева между тем предостерегла собравшихся от желания (которое, по ее мнению, сейчас возникает все чаще «на разных уровнях») разделять преподавание русского языка и русской литературы. «Это все — русская словесность. На Западе сначала узнают о величии русской культуры и русской литературы — и потом появляется интерес к русскому языку. "Война и мир" и "Анна Каренина" — в десятке самых продаваемых романов во всем мире»,— заявила она. Причем, по ее словам, одновременно преподавать эти области нужно и российским студентам. Госпожа Васильева предложила даже целый университетский курс на эту тему: «"Основы русского языка и культуры" необходимы всем специальностям — не только гуманитарным, но и инженерным, и медицинским».

Полина Ячменникова

Фотогалерея

ПМЭФ–2026. Первый день

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Стенд ПАО «ВТБ». Инсталляция является частью новой имиджевой кампании «Классика вдохновляет»

Стенд ПАО «ВТБ». Инсталляция является частью новой имиджевой кампании «Классика вдохновляет»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд с глиняными скульптурами

Стенд с глиняными скульптурами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Автомобиль «Аурус Сенат»

Автомобиль «Аурус Сенат»

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Икона «Спас Нерукотворный» XVIII–XIX веков

Икона «Спас Нерукотворный» XVIII–XIX веков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гипсовые барельефы западных политиков «15 злобных зрителей RT» на стенде российского телеканала RT

Гипсовые барельефы западных политиков «15 злобных зрителей RT» на стенде российского телеканала RT

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посол Саудовской Аравии в России Сами Бен Мохаммед Аль-Садхан (второй справа) на форуме

Посол Саудовской Аравии в России Сами Бен Мохаммед Аль-Садхан (второй справа) на форуме

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд Федерального медико-биологического агентства России

Стенд Федерального медико-биологического агентства России

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Стенд телеканала RT

Стенд телеканала RT

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Робот в пространстве «Здоровое общество»

Робот в пространстве «Здоровое общество»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Автомобиль «Лада Искра»

Автомобиль «Лада Искра»

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Роботы на форуме

Роботы на форуме

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Дизайнер Артемий Лебедев (в центре) и гендиректор «VK Видео» Марианна Максимовская (слева)

Дизайнер Артемий Лебедев (в центре) и гендиректор «VK Видео» Марианна Максимовская (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Стенд ВЭБ.РФ

Стенд ВЭБ.РФ

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Телеведущая Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак

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Девушки в народных костюмах

Девушки в народных костюмах

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Стенд ИД «Коммерсантъ»

Стенд ИД «Коммерсантъ»

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Гендиректор инвестиционно-риэлтерской компании «Ностальгия» Дмитрий Погосов с роботом

Гендиректор инвестиционно-риэлтерской компании «Ностальгия» Дмитрий Погосов с роботом

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд «Здоровое общество»

Стенд «Здоровое общество»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд Республики Башкортостан

Стенд Республики Башкортостан

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Стенд банка ПСБ

Стенд банка ПСБ

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Народные промыслы на форуме

Народные промыслы на форуме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд ПАО «ВТБ»

Стенд ПАО «ВТБ»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Стенд Республики Башкортостан

Стенд Республики Башкортостан

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Роботы в холле форума

Роботы в холле форума

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Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

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Стенд АвтоВАЗа на форуме. Автомобиль Niva Legend

Стенд АвтоВАЗа на форуме. Автомобиль Niva Legend

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд компании Ozon

Стенд компании Ozon

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд Смоленской области

Стенд Смоленской области

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Стенд ПАО «ВТБ». Инсталляция является частью новой имиджевой кампании «Классика вдохновляет»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд с глиняными скульптурами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Автомобиль «Аурус Сенат»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Икона «Спас Нерукотворный» XVIII–XIX веков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гипсовые барельефы западных политиков «15 злобных зрителей RT» на стенде российского телеканала RT

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посол Саудовской Аравии в России Сами Бен Мохаммед Аль-Садхан (второй справа) на форуме

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд Федерального медико-биологического агентства России

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд телеканала RT

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Робот в пространстве «Здоровое общество»

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Автомобиль «Лада Искра»

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Роботы на форуме

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Дизайнер Артемий Лебедев (в центре) и гендиректор «VK Видео» Марианна Максимовская (слева)

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Гендиректор инвестиционно-риэлтерской компании «Ностальгия» Дмитрий Погосов с роботом

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Стенд «Здоровое общество»

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Стенд Республики Башкортостан

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Стенд банка ПСБ

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Стенд ПАО «ВТБ»

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Стенд Республики Башкортостан

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Роботы в холле форума

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Стенд компании Ozon

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Стенд Смоленской области

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