Русский язык делают общим

О том, как при помощи русского языка продвигать российскую культуру и ценности по всему миру, говорили на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Эксперты отметили, что спрос на его изучение есть как «на Глобальном Юге, так и в старой Европе», но признали, что для его удовлетворения пока не хватает онлайн-инструментов. Президент Российской академии образования Ольга Васильева призвала не разделять преподавание русского языка и русской литературы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава РАО Ольга Васильева напомнила, что изучать русский язык нужно лишь параллельно с литературой

Фото: Артём Пряхин / Росконгресс Глава РАО Ольга Васильева напомнила, что изучать русский язык нужно лишь параллельно с литературой

Фото: Артём Пряхин / Росконгресс

Одна из первых сессий на ПМЭФ в 2026 году оказалась посвящена русскому языку, а точнее — развитию его присутствия во всем мире. «Вопрос развития русского языка имеет явный внешнеполитический вектор в условиях, когда нас пытаются вычеркнуть из культуры, из спорта,— заявил замглавы МИДа Александр Панкин.— Но у нас есть четкий стратегический курс на продвижение русского языка. И именно на продвижение, а не навязывание». Запрос на его изучение, по его словам, есть сейчас во многих странах «независимо от того, к какой системе они принадлежат и кто там находится у власти». Мотивации у желающих разные: от расширяющихся перспектив в работе, особенно в области науки, техники и инноваций, до гуманитарного интереса к русской культуре, литературе и традиционным ценностям. «Мы развиваем отношения с Глобальным Югом, который не Запад, а остальная часть планеты. Пространство русского мира не будет сокращаться, хотя сложностей может стать еще больше, чем сейчас»,— заключил господин Панкин.

Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов, однако, отметил, что и в старой Европе русский язык до сих пор имеет вес:

«Только в Германии сейчас 5 млн человек говорят на нем — и это необязательно люди из РФ, там русскими называют всех выходцев из СССР».

По его словам, после начала СВО произошел спад интереса к языку, но сейчас он возрождается. «На Западе есть много русских школ — необязательно стандартных, но школ, например, выходного дня, где на русском языке преподают наши соотечественники. Например, балетные или художественные школы»,— добавил он.

У Россотрудничества в работе по продвижению русского языка две основные задачи, отметил замглавы ведомства. Первая — это переподготовка и повышение квалификации преподавателей как русского языка, так и предметов на русском языке по всему миру. «Язык динамичен и постоянно меняется, и об этих изменениях преподавателям надо рассказывать и доходить до самых труднодоступных мест»,— пояснил господин Шевцов. Вторая — это удовлетворение растущего среди иностранцев спроса на изучение и совершенствование языка онлайн. «В этой части есть некоторые сложности,— признался чиновник.— Но такой запрос нужно обязательно удовлетворять, чтобы не формировать негативное впечатление о стране».

Важно создавать объединяющие организации для русистов по всему миру и на этом менее официальном уровне помогать преподавателям, отметил глава Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Владимир Толстой. В пример он привел возглавляемое им сообщество: «Нас не ассоциируют напрямую с государством и строят взаимодействие не на политическом, а на профессиональном доверии». Поддержка в этом вопросе, как академическая, так и материальная, позволяет преподавателям русского из-за рубежа чувствовать, что они не одиноки и их труд нужен, уверен господин Толстой.

Президент Российской академии образования Ольга Васильева между тем предостерегла собравшихся от желания (которое, по ее мнению, сейчас возникает все чаще «на разных уровнях») разделять преподавание русского языка и русской литературы. «Это все — русская словесность. На Западе сначала узнают о величии русской культуры и русской литературы — и потом появляется интерес к русскому языку. "Война и мир" и "Анна Каренина" — в десятке самых продаваемых романов во всем мире»,— заявила она. Причем, по ее словам, одновременно преподавать эти области нужно и российским студентам. Госпожа Васильева предложила даже целый университетский курс на эту тему: «"Основы русского языка и культуры" необходимы всем специальностям — не только гуманитарным, но и инженерным, и медицинским».

Полина Ячменникова