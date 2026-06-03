«Коммьюнити самое большое в триатлоне и беге»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Футбол, сквош, гольф и падел могут способствовать успеху бизнес-переговоров. По словам собеседников “Ъ FM”, физическая нагрузка помогает настроиться на деловой лад или снять эмоциональное напряжение после заключения сложной сделки. По данным аналитического центра НАФИ, до 40% сотрудников частных компаний регулярно занимаются спортом и почти половина собственников эти начинания поддерживают.

“Ъ FM” спросил у предпринимателей, какой вид спорта они выбирают для себя.

Основатель коммуникационного агентства Core-PR Полина Упитис: «Я как мастер спорта по легкой атлетике практикую бег. Такой вариант медитации. И я хоть и состою в беговом клубе, в котором достаточно много предпринимателей, все же рассматриваю это как время для себя, для того, чтобы после переговоров сонастроиться с миром. Среди, так скажем, модных видов спорта, которые могут способствовать переговорам, можно выделить падел. Еще недавно были популярны сквош, велоспорт и триатлон как сочетание самых сложных циклических видов спорта: и бежать, и плыть много, и ехать долго». Генеральный директор компании «Красный дельфин» Александр Федулов: «Стали довольно модными совместные забеги. В своей практике хорошим инструментом для проведения деловых встреч, решения каких-то вопросов считаю футбол. Это командный вид спорта, он повышает доверие, ты видишь человека, то, как он себя ведет, как раскрывает свои эмоции. Все очень показательно. А из экзотических можно назвать сквош. Были даже опыт и практика организации таких мероприятий, где была возможность познакомить заказчиков, партнеров. Формат этой игры позволяет о многом переговорить, обсудить и решить какие-то проблемы». Основатель сети клиник иммуннореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо: «Гольф позволяет включить когнитивные способности, чтобы мозг быстро находил какие-то креативные решения. Чем больше митохондрий будет в наших клетках, тем лучше будет качество всех этих функций и результатов. Поэтому однозначно рекомендую аэробные виды нагрузок. Гольф сам по себе инструмент, который помогает сфокусироваться, ну и, соответственно, достигать результатов». Основатель платформы связи «Экомобайл» Игорь Жиленко: «Коммьюнити, на мой взгляд, самое большое в триатлоне и беге. Спорт достижений притягивает предпринимателей, которые в первую очередь являются достигаторами в своей области. Они хотят попробовать и в спорте тоже превозмочь себя и достигнуть чего бы то ни было. Никогда бы я не думал в детстве, что буду бегать по 100 или 200 км по пустыне, да еще с вещами. Никогда».

По статистике, которую приводит «Т-Бизнес», предприниматели, регулярно занимающиеся спортом, принимают решения на 25% эффективнее. В корпоративном сегменте спортивные программы более чем на треть снижают число больничных листов и на 15% повышают продуктивность персонала.

Станислав Крючков